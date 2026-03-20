鉅亨網新聞中心 2026-03-20 15:30

在中東局勢持續動盪、能源運輸命脈受阻的背景下，亞洲多國正加速調整能源採購策略，轉向俄羅斯尋求替代供應來源。韓國、菲律賓與泰國相繼啟動或評估與俄羅斯的原油交易，反映區域能源安全正出現結構性轉變。

韓國產業通商資源部已證實，正檢討自俄羅斯進口原油與石腦油的可行性。自 2022 年俄烏戰爭爆發後，韓國配合制裁中止俄油進口，若此次恢復，將是 4 年來首度重啟。此舉背後的關鍵，在於韓國對中東原油高度依賴，約七成進口需經由荷姆茲海峽運輸，一旦航道受阻，能源供應將面臨實質壓力。

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在中東衝突升溫、荷姆茲海峽通航時程不明的情況下，韓國政府已將石腦油列為經濟安全關鍵物資，並啟動替代來源搜尋與出口管制等措施，以穩定國內供需。

不僅韓國，東南亞國家也同步轉向。菲律賓方面表示，在美國暫時放寬對俄羅斯原油制裁的情況下，已與俄方展開進口談判，同時也與日本、韓國、新加坡等國協調能源合作。泰國則由外交部主導與俄羅斯洽談原油採購，並稱談判已有進展。

區域能源壓力亦反映在各國儲備能力上。相較於日本可支撐半年以上的原油儲備，多數東南亞國家緩衝空間有限，泰國約可支撐 95 天、越南約 50 天、印尼僅 20 多天，使其在供應中斷風險下更急於尋找替代來源。