鉅亨網編譯許家華 2026-03-20 07:27

伊朗對中東能源設施的攻擊持續擴大影響，卡達能源公司高層指出，此次襲擊已重創該國液化天然氣 (LNG) 出口能力，約 17% 的產能被迫停擺，影響恐長達 3 至 5 年，並造成每年約 200 億美元的收入損失，對歐洲與亞洲能源供應構成重大威脅。

卡達能源公司 (QatarEnergy) 執行長兼能源事務國務部長表示，攻擊造成 14 條 LNG 生產線中的 2 條受損，另有 2 座氣轉液 (GTL) 設施中的 1 座遭破壞，導致每年約 1,280 萬噸 LNG 產能中斷。受影響產能需耗時 3 至 5 年修復，期間將嚴重衝擊全球天然氣供應。

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該公司已宣布，針對輸往義大利、比利時、南韓與中國的長期 LNG 供應合約，將啟動不可抗力條款，且時間可能長達數年。高層坦言，此類長約原本具高度穩定性，如今卻不得不中斷履約，顯示衝擊程度前所未見。

此次攻擊發生於以色列打擊伊朗天然氣設施後不久，伊朗隨即對波斯灣油氣設施發動報復行動，衝突快速升級。卡達方面表示，若要恢復生產，前提是區域軍事行動必須停止。

美國石油巨頭艾克森美孚 (Exxon Mobil, XOM-US) 為受損 LNG 設施合作夥伴之一，在 S4 與 S6 兩條生產線分別持股 34% 與 30%；殼牌 (Shell, SHEL-US) 則參與受損的 GTL 設施。相關設施修復時間預估最長需一年以上。

受影響供應鏈涵蓋多個國家與企業，其中 S4 產線影響義大利能源公司 Edison 及比利時 EDF Trading，S6 則波及南韓 KOGAS 與中國市場買家，包括殼牌相關業務。

除了 LNG 外，其他能源與化工副產品亦大幅減產。卡達凝析油出口預計下降約 24%，液化石油氣 (LPG) 減少 13%，氦氣產量下滑 14%，石腦油與硫磺則各減少約 6%。這些變化將影響從印度餐飲業使用的 LPG，到南韓半導體產業依賴的氦氣供應，衝擊層面廣泛。

卡達方面指出，此次受損設施建造成本約 260 億美元，整體破壞程度恐使區域能源基礎建設倒退 10 至 20 年。此外，該國原本推進中的北方氣田擴產計畫目前已全面停工，預計至少延後一年以上。