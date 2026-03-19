鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-19 20:30

阿里巴巴 (09988-HK) 周四 (19 日) 公布的最新財報顯示，儘管雲端與人工智慧 (AI) 業務快速成長，但整體營收與獲利仍低於市場預期。在激烈的外送與電商競爭壓力下，阿里巴巴同時加大對 AI 投資，並宣布未來五年雲端與 AI 相關業務營收目標達到 1,000 億美元，顯示公司正試圖將 AI 打造為下一階段的核心成長引擎。

阿里巴巴公布截至去年 12 月一季的財報顯示，營收年增約 2% 至人民幣 2,848 億元，略低於市場預期；同期淨利大幅下滑約 67%，創下 2024 年初以來最差表現。獲利大幅下滑主要受到促銷活動、即時配送競爭與 AI 投資增加等因素影響。

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AI 與雲端成未來核心成長引擎

儘管整體財報表現不佳，阿里巴巴仍強調 AI 將是未來最重要的成長動力。公司執行長吳泳銘 (Eddie Wu) 表示，阿里巴巴未來五年的目標，是讓雲端與 AI 相關外部營收總額突破 1,000 億美元。

目前雲端與 AI 業務已成為公司成長最快的部門。財報顯示，雲端收入年增 36%，AI 相關產品需求持續升溫。公司指出，與 AI 相關的產品收入已連續 10 個季度維持三位數成長。

阿里巴巴也持續調整 AI 策略與組織架構，近期成立新的「Alibaba Token Hub」事業群，將多個 AI 相關業務整合至同一體系，由吳泳銘直接領導。該部門名稱中的「Token」指的是 AI 模型運算所使用的資料單位，也被視為未來 AI 服務計價的重要指標。

分析人士認為，這項重組顯示阿里巴巴正加速 AI 商業化。摩根士丹利指出，AI 應用對運算需求快速成長，使得「token 使用量」成為衡量 AI 需求的重要指標，也強化企業 AI 服務的商業模式。

公司也持續擴大 AI 產品布局，包括推出面向企業客戶的代理型 AI 服務「悟空」(Wukong)，並調整雲端運算與儲存服務價格，部分產品漲幅最高達 34%。

AI 競爭加劇 騰訊與生態優勢帶來壓力

阿里巴巴同時也面臨激烈的 AI 競爭。隨著中國市場對代理型 AI(Agentic AI)的需求快速升溫，騰訊 (00700-HK) 被認為在生態系方面具備優勢。由於騰訊掌握微信這一龐大平台，並擁有大量用戶資料與應用程式入口，使其在 AI 助理與 AI 代理服務發展上具備有利條件。

阿里巴巴的 AI 布局近期也出現變數。Qwen 大模型核心開發者之一林俊暘 (Junyang Lin) 近期離職，引發市場關注，並對公司 AI 研究方向帶來不確定性。外界普遍認為，該事件可能對阿里巴巴的 AI 研發節奏產生影響，但具體離職原因仍未公開。

此外，中國多家科技公司在春節期間投入大量補貼推廣 AI 應用。阿里巴巴、騰訊、字節跳動與百度 (BIDU-US)(09888-HK) 都推出人民幣數十億元的優惠活動，以吸引用戶使用 AI 應用。雖然競爭對手在活動期間取得大量新增用戶，但市場估計，阿里巴巴通義千問 (Qwen) 模型的使用量仍維持在高於活動前的水準。

外送與電商價格戰拖累獲利

阿里巴巴過去一年為捍衛市場地位，已投入最高達人民幣 500 億元的補貼。即使在傳統消費旺季「雙 11」期間，促銷活動延長至一個多月，但消費需求仍顯疲弱，部分原因來自中國房地產市場低迷與消費者對收入前景的不確定感。

財報顯示，阿里巴巴中國電商業務收入年增 6%，海外電商收入則成長 4%。公司表示，未來將持續優化淘寶即時電商 (Taobao Quick Commerce) 的單位經濟，以改善獲利能力。