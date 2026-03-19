鉅亨網新聞中心 2026-03-19 16:42

港股市場周四 (19 日) 遭遇「雙殺」，主要指數集體大幅下挫。受到中東局勢升級以及聯準會鷹派態度壓制全球情緒的影響，加上權重股騰訊在財報公佈後大跌，拖累港股大盤表現。截至收盤，恒生指數跌 2.02%，下挫超過 500 點，收報 25500 點；恒生科技指數跌約 2.2%，報 4996 點；國企指數跌 1.6%。

權重科技股多數低迷。騰訊控股績後大跌近 7%，成交額高達 308 億港元，是拖累大盤的主因。阿里巴巴、百度、京東等皆走低，快手與嗶哩嗶哩跌幅超過 5%。相較之下，小米集團逆勢上揚超 3%，美團與比亞迪股份則小幅飄紅，表現相對堅挺。

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在避險與能源需求帶動下，煤炭與石油板塊逆勢走強。由於油價飆升引發「煤代氣」需求，煤炭股全天強勢，兗煤澳大利亞大漲近 8%，兗礦能源漲逾 4%。石油股方面，山東墨龍受中東局勢刺激暴漲近 13%，中國海洋石油漲約 4.5%。

市場情緒受美國通膨壓力升溫影響。美國 2 月生產者價格指數（PPI）漲幅超預期，顯示通膨黏性，導致交易員下調降息預期，美元走強令貴金屬承壓。黃金股領銜有色金屬板塊走低，靈寶黃金重挫逾 14%，中國黃金國際跌超 10%。此外，AI 應用股出現回調，Minimax 跌超 13%；新股嵐圖汽車以介紹方式上市首日亦跌 13%。