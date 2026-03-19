袁志峰 2026-03-20 04:50

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【袁志峰專欄】阿里(9988)業績遜預期（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周四港股顯著下跌，成交激增，大市沽空比率升至極高的 24.2%。南向資金淨買入逾 260 億元，主要增持大盤指數 ETF。中東戰事持續，全球經濟面臨更大不確定性，預期港股維持上落市，長線投資者宜觀望。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 475 點，早段跌幅曾收窄至 288 點， 其後輾轉下滑，午後最多曾跌 576 點，收報 25500 點，跌 524 點或 2.0%。成交額按日增 27% 至 3062 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金淨買入約 262 億元。盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及南方恒生科指 (3033) 錄得 146.5、53.2 及 34.3 億元淨買入。小米 (1810) 及中芯國際 (981) 錄得 8.7 及 2.2 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 590 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指跌 2.0%，成份股 13 升 77 跌。中海油 (883) 及小米 (1810) 漲逾 4% 及 3%，為升幅最大藍籌。中石油 (857) 及中國神華 (1088) 漲逾 2%。中華煤氣 (3)、長江基建(1038)、新東方(9901) 及吉利汽車 (175) 升逾 1%。紫金礦業 (2899) 跌逾 7%，為跌幅最大藍籌。騰訊 (700)、快手(1024) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 6%。洛陽钼業 (3993) 及老鋪黃金 (6181) 跌逾 5%。銀河娛樂 (27) 及泡泡瑪特 (9992) 跌逾 4%。滙豐 (5)、新鴻基地產(16)、長實集團(1113)、恒隆地產(101)、中國海外發展(688)、華潤置地(1109)、龍湖集團(960)、中國人壽(2628)、創科實業(669)、信達生物(1801)、中生製藥(1177) 及藥明生物 (2269) 跌逾 3%。金沙中國 (1928) 跌近 3%。

恒生科指跌 2.2%，收報 4996 點，成份股 3 升 27 跌。大型科技股漲跌不一，網易 (9999) 及百度 (9888) 跌逾 2% 及 3%，阿里 (9988) 跌逾 4%，騰訊 (700) 及快手 (1024) 跌逾 6%。小米 (1810) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。比亞迪 (1211) 升近 1%。騰訊音樂 (1698) 跌逾 8%，為跌幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 5%。地平線機器人 (9660)、金山軟件(3888) 及中芯國際 (981) 跌逾 3%。攜程 (9961) 及阿里健康 (241) 跌近 3%。

板塊方面，石油及煤炭股逆市上升。中海油 (883) 及兗礦能源 (1171) 漲逾 4%，中石油 (857)、中國神華(1088) 及中煤能源 (1898) 漲逾 2%。

黄金、礦產、紙製品、建材、港口及航空股跑輸大市，跌幅居前。招金礦業 (2899) 及山東黃金 (1787) 跌逾 8%，紫金礦業 (2899) 跌逾 7%。中國鋁業 (2600) 跌逾 7%， 五礦資源 (1208) 及洛陽钼業 (3993) 跌逾 6% 及 5%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 跌逾 7% 及 6%。中國建材 (3323) 及華潤建材 (1313) 跌逾 6% 及 5%。中遠海運港口 (1199) 及招商局港口 (144) 跌逾 11% 及 3%。東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 跌逾 5% 及 4%。

周四上証指數低開 0.8%，早段跌幅曾收窄至 0.5%，其後輾轉下滑，午後最多曾跌 1.7% 至 3994.17 點，收報 4006.55 點，跌 1.4%。深証成指跌 2.0%。科創 50 指數跌 2.4%。滬深兩市總成交約 21100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 700 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

歐洲央行在議息後公布，維持利率不變，符合市場預期。歐洲央行將存款利率維持在 2 厘，主要再融資利率和邊際貸款利率分別維持在 2.15 厘和 2.4 厘。(信報)

4) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 公布，截至去年 12 月底止第三季股東應佔盈利 163.22 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 66.6%。按非公認會計準則計算，經調整盈利為 167.1 億元，按年下跌 67.3%。期內，收入 2848.43 億元，按年升 1.7%。(信報)

中國聯通 (762) 公布，2025 年度股東應佔盈利 208.16 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 1.0%；每股盈利 0.68 元。派末期息 0.1329 元。全年股息合計 0.417 元，按年提升 3.1%，派息率提升至 61.3%。期內，收入 3922.23 億元，按年升 0.7%。(信報)

長實集團 (1113) 公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利 108.47 億元，按年跌 20.6%，每股盈利 3.1 元。投資物業重估前溢利 119.6 億元，按年升 2.3%。派末期息 1.39 元。連同中期息 0.39 元，全年派 1.78 元，增 2.3%。期內，集團收入 579.35 億元，按年增長 27.2%。(信報)

長和 (1) 公布，截至去年 12 月底止全年業績，基本盈利 223.1 億元，按年增長 7%，每股基本盈利 5.82 元。派末期息 1.602 元，全年派息 2.312 元，按年升 5%。期內，收益總額 5072.97 億元，按年升 6.4%。(信報)

地平線機器人 (9660) 公布，截至去年底止年度，股東應佔虧損 104.69 億元(人民幣 ‧ 下同)，2024 年盈利 23.47 億元，經調整虧損淨額 28.12 億元，2024 年蝕 16.81 億元，不派息。期內，來自客戶合同的收入 37.58 億元，升 57.7%。(信報)