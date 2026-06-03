鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-04 06:30

《MarketWatch》報導，邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 股價正經歷 25 年來少見的強勁漲勢。該公司周三 (3 日) 上漲 3.7%，過去五個交易日累計大漲 51.8%。根據道瓊市場數據，這是 2021 年 10 月 4 日以來最佳的五日表現。

如今的 Marvell 已遠非網路泡沫時代那家規模較小的公司。隨著周三股價續揚，公司市值已達 2,670 億美元，在那斯達克 100 指數中排名第 22。

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Marvell 目前市值已超越高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 的 2,660 億美元及 Sandisk(SNDK-US)的 2,650 億美元，也明顯高於 T-Mobile US(TMUS-US)的 1,970 億美元及百事公司 (PEP-US) 的 1,960 億美元。

黃仁勳表示，Marvell 有潛力成為一家市值 1 兆美元的企業，並特別讚揚其光學技術實力。

而周三股價漲勢延續，可能也受到 Marvell 高層近期發言激勵。

Marvell 投資人關係資深副總裁 Ashish Saran 在 Evercore ISI 舉辦的會議上表示，公司互連業務——也是資料中心營收的最大來源——目前「熱度驚人」。他指出，在光學元件需求強勁帶動下，該業務預計於 2027 財年成長超過 70%。

Evercore 分析師 Mark Lipacis 在會中表示，根據他與大型雲端服務供應商 (hyperscalers) 的交流，Marvell 正被視為「具戰略意義的合作供應商」，原因在於其擁有廣泛的智慧財產組合，不僅涵蓋晶片，也包括網路設備技術。

對此，財務長 Willem Meintjes 特別強調公司與輝達的合作關係。他認為，這項夥伴關係證明了 Marvell 過去在連接技術領域的投資方向正確。

Meintjes 表示，連接技術將成為人工智慧 (AI) 供應鏈中下一個重大瓶頸。此前投資人主要擔憂的是運算硬體與記憶體元件供應不足。