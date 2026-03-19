鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-19 10:40

美國聯準會 (Fed) 周三 (19 日) 宣布，維持聯邦基準利率於 3.5% 至 3.75% 區間不變，摩根資產管理指出，儘管美國最高法院裁定取消部分關稅措施，但整體關稅影響仍在發酵，可能推升年中通膨，隨後才逐漸回落，若中東衝突未來幾週降溫、油價回落，將進一步舒緩物價壓力，為 Fed 今年稍晚放寬政策創造空間。

Fed一如預期維持利率不變！摩根資產管理：今年內有望再降息一次(圖:shutterstock)

Fed 周三會議結果大致符合市場預期，僅 1 位委員反對並主張在勞動市場惡化下應降息 1 碼。

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周三發布的利率點陣圖分歧縮小，顯示決策官員看法更趨一致。Fed 主席鮑爾在記者會上表示，關稅造成的通膨屬於一次性價格上漲，並非持續壓力，中東局勢增添不確定性，但難以精準預測，也未提出長期應對方案。

鮑爾也強調，重點仍在平衡穩定物價與充分就業的雙重使命。

最新經濟預測方面，Fed 將 2026 至 2028 年美國 GDP 成長率中位數分別上修至 2.4%、2.3% 及 2.1%，長期成長率調升至 2%，顯示對美國經濟前景更樂觀，但 2027 年失業率預測上修至 4.3%，2026 與 2027 年 PCE 及核心 PCE 通膨率分別上調至 2.7% 及 2.2%，顯示關稅與 AI 對就業的影響，以及短期通膨上行風險。

點陣圖顯示今年內 Fed 可能仍有一次降息空間，但支持的票委由 8 人減至 5 人。長期利率中位數上調 10 個基點至 3.1%，意味政策更接近中性，Fed 認為當前利率處於「中性偏高」，若未來通膨持續或成長走弱，仍有調整空間。