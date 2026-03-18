櫃買黃金現貨日均成交暴增8倍 交易人次狂湧31倍 專家估今年金價挑戰6000美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-18 17:35

受全球地緣政治風險與去美元化浪潮驅動，避險資金瘋狂湧入黃金市場，帶動國內黃金現貨交易熱度空前。櫃買中心最新統計顯示，今年以來黃金現貨日均成交值暴增超過 849%；總交易人次更從去年同期的 1098 人到 3 萬多人，成長 31 倍多。市場專家預期在全球金融體系重構下，金價結構性多頭趨勢不變，2026 年底前有望挑戰每盎司 6,000 美元大關。

金價今年挑戰6000美元大關 櫃買黃金現貨日均成交值噴發成長8倍 交易人次暴增31倍。（圖：shutterstock）

櫃買中心今 (18) 日舉行例行記者會，交易部主管指出，目前掛牌交易的黃金現貨商品包含臺銀金 (AU9901-TW) 與一銀金 (AU9902-TW)。受惠於金價具備避險資產特性，甚至比石油還具穩健長期價值。

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今年截至 3 月 17 日止，黃金現貨日均成交值自去年同期的 1,356.9 萬元飆升至 1.28 億元，成長逾 849%；總交易人次更從去年同期的 1098 人驚人成長至 3 萬 5172 人，增幅達 3103%（逾 31 倍）；每台錢成交均價約 1.9 萬元，也高於去年同期的 1.12 萬元，成長 69%。顯示在國際地緣政治風險升溫下，資金明顯轉向防禦型資產。

國際金價高位震盪，避險情緒推升實體金需求，根據 WGC 最新報告指出，儘管受春節影響出金量月減，但中國黃金 ETF 已連續 6 個月淨流入，中國人民銀行亦連續 16 個月增持黃金至 2,309 公噸，黃金占外匯儲備比重攀升至 10%。