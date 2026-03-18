鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-19 01:00

美國能源資訊署 (EIA) 周三 (18 日) 公布數據顯示，上周美國原油庫存意外大幅增加，連續第四周攀升並創下 2024 年 6 月以來最高水準。不過在美國與以色列對伊朗能源設施發動攻擊後，中東緊張局勢升溫，市場憂心能源供應受擾，國際油價仍維持高檔。

上周美國原油庫存意外大幅增加，連續第四周攀升並創下 2024 年 6 月以來最高水準。(圖：ZeroHedge)

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截至 3 月 13 日當周，美國商業原油庫存增加 620 萬桶至 4.493 億桶，遠高於分析師預期的增加 38.3 萬桶。庫欣 (Cushing) 交割中心庫存則增加 94.4 萬桶，創下 2024 年 8 月以來最高水準。

庫欣 (Cushing) 交割中心庫存則增加 94.4 萬桶，創下 2024 年 8 月以來最高水準。(圖：ZeroHedge)

即便庫存大幅增加，油價仍受到地緣政治因素支撐。截稿前，5 月交割的布蘭特原油期貨上漲 5.66 美元至每桶 109.08 美元，4 月交割的美國西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 3.11 美元至 99.32 美元。

(圖：ZeroHedge)

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，如果沒有中東戰事，這次庫存增加本來會被市場視為明顯利空，但目前市場焦點集中在伊朗衝突與能源供應風險上。

中東戰事升溫 推動全球能源流向變化

美國與以色列近日對伊朗能源基礎設施發動攻擊，伊朗革命衛隊隨後警告，沙烏地阿拉伯、阿聯與卡達等波斯灣能源設施已成為「合法打擊目標」，市場憂心能源供應鏈恐遭擾動。

Rabobank 能源策略師 Florence Schmit 指出，新的攻擊事件讓市場重新關注戰爭對實體能源供應的影響，「能源供應每天都在收緊」。

在此背景下，全球市場開始增加採購美國原油。數據顯示，上周美國原油出口大增 147 萬桶 / 日至 490 萬桶 / 日，創下去年 9 月以來最高水準。

(圖：ZeroHedge)

與此同時，美國原油進口量也升至去年 11 月以來最高，其中墨西哥與委內瑞拉對美國的供應均升至 2024 年底以來最高水準，顯示全球能源貿易正在因戰事重新調整。

此外，美國墨西哥灣沿岸原油進口也攀升至 2020 年以來最高，來自沙烏地阿拉伯的進口量亦達到同期高點。

汽柴油庫存大減 需求與出口同步走強

與原油庫存增加形成對比的是成品油庫存明顯下降。EIA 數據顯示，上周美國汽油庫存減少 540 萬桶至 2.44 億桶，降幅遠高於市場預期的 160 萬桶，並創去年 10 月以來最大單周降幅。

包含柴油與取暖油在內的蒸餾油庫存也減少 250 萬桶至 1.169 億桶，降幅同樣高於市場預期。

數據同時顯示，美國煉油廠加工量增加 6.3 萬桶 / 日，煉油廠產能利用率上升 0.6 個百分點至 91.4%。

需求方面，美國成品油供應量 (Product Supplied, 視為需求指標) 增加 43.8 萬桶 / 日至 2,163.9 萬桶 / 日。不過航空燃料供應量則降至 2024 年 2 月以來最低水準。

分析人士指出，在伊朗戰事衝擊中東供應之際，美國出口與庫存動態將成為觀察全球能源市場的重要指標。隨著夏季駕車旺季逐漸逼近，美國汽油價格已快速上升，能源市場波動恐持續升溫。