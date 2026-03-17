鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-18 05:00

伊朗戰爭仍未出現停戰跡象，荷姆茲海峽物流中斷的衝突已經從石油市場開始向外擴散。據《讀賣新聞》周二（17 日）報導，日產汽車九州廠本月將減產約 1,200 輛。

日本發往中東的汽車運輸受阻，日產汽車旗下子公司「日產汽車九州」位於福岡縣的工廠將減少面向中東市場的部分車型產量，以騰出倉儲空間。

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具體來說，「日產汽車九州」生產的 SUV 車「X-TRAIL」以及 MPV 車「Serena」都會減產，總計減產規模約 1,200 輛。

日產汽車公司已經計劃暫時在日本國內存放原定發往中東市場的汽車。日產汽車公司高層表示，鑑於中東局勢嚴峻，正在對產量和物流進行「必要調整」。

日產汽車執行長 Ivan Espinosa 此前表示，伊朗戰爭正在擾亂公司在中東的車輛交付，但目前零件供應鏈未受到影響。

Espinosa 說：「目前問題更多集中在配送環節，因為我們有大量整車出口到中東。物流通道已被阻斷，這是當前公司面臨的主要挑戰…… 我們正密切關注伊朗局勢，努力尋找解決方案與替代路線，以確保業務連續性。」

中東是日產第二大出口市場，僅次於北美市場。2025 年日產汽車從日本向中東出口 77,784 輛汽車，增長 24%——這也是該公司去年對外出口量唯一實現成長的地區。

事實上，受到伊朗戰爭影響的汽車公司不止日產一家。

日本豐田公司也宣布，截至 4 月底前，將削減近 4 萬輛面向中東市場的汽車產量，以應對國際物流干擾。