鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-18 07:07

美伊戰火升溫之際，分析師推測，拜油價上漲所賜，伊朗每天靠原油出口進帳 1.4 億美元，凸顯即使美國施加制裁，但在現實考量下為了避免油價進一步波動，華府選擇對伊朗出口採取默許的態度。

外媒引述英國《金融時報》(FT)報導指出，根據截至本周一 (16 日) 的伊朗原油船運追蹤數據，自美國與以色列 2 月 28 日對伊朗展開空襲以來，至少仍有 13 艘超大油輪 (VLCC) 在伊朗主要出口港哈爾克島 (Kharg island) 完成裝載。

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根據能源數據業者 Kpler 資料，開戰以來，約有 2400 萬桶伊朗原油通過荷姆茲海峽，相當於每日出口量達 150-160 萬桶。若以出口量推算，即使把伊朗原油較布蘭特原油折價 10 美元的價格也考慮進來，每日營收預估仍達 1.4 億美元左右。

Kpler 分析師 Jashan Prema 說：「這與過去一年的平均水準相近。伊朗使用的船隻多為載運量達 200 萬桶的 VLCC。」

分析師認為，油價在戰爭後大漲，可能進一步擴大伊朗的收入。5 月交割的布蘭特原油期貨周二收在每桶 103.56 元。

在此同時，伊朗運油的手段也愈趨精密。Vortexa 分析師 Claire Jungman 表示，裝載原油的 13 艘船隻中，有七艘屬於所謂的「影子船隊」，指的是在缺乏西方保險且隱匿航線的情況下運送受制裁原油。

不過，由於影子船隊營運商擔心遭受美軍攻擊，已經減少活動，而隸屬伊朗國家石油公司 (National Iranian Oil Company) 的船舶近期占比提升。

分析師解讀，華府的戰略性容忍態度，是讓伊朗得以在戰時繼續靠石油日進斗金的主因。

在美國，燃油價格是高度政治敏感議題，今年 11 月期中選舉前，若汽油成本上升，將對選民造成負擔。在近期針對哈爾克島的行動中，美方僅鎖定水雷儲藏設施等軍事目標，刻意避開石油基礎設施。