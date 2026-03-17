鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-17 16:40

美國總統川普週六呼籲英國、中國、法國、日本等國，協助護航穿越荷姆茲海峽的油輪的這一要求，似乎暴露出美國在伊朗戰略上的空白。

美國根本沒準備好打伊朗？衛報：要求盟國護航荷姆茲海峽曝戰略空白。(圖：REUTERS/TPG)

《衛報》分析指出，儘管美國已與以色列對伊朗發動空襲，但白宮似乎未能完全預料伊朗可能的反應。

‌



據報導，伊朗早已為長期抵抗做準備，前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）要求下屬指定四級接班人，以防自己或其他高層遭遇暗殺。

在為期兩週的空襲戰中，美國主要打擊伊朗海軍與導彈設施，但未能消除對未防衛商船的非對稱威脅。

根據航運媒體《勞氏日報》（Lloyd’s List）統計，已有 16 艘船遭到攻擊，油輪因此不敢輕易通過該海峽。

美國國內智庫專家 Matthew Savill 指出，美軍未積極護航，是因為「林肯號」航母打擊群可在阿曼外 200 公里處，以低風險打擊伊朗。

美國能源部長賴特（Chris Wright）上週則表示，經過進一步空襲後，美國海軍可能在本月底具備護航能力。

理論上，伊朗可採取多種小規模攻擊手段，包括革命衛隊快艇、空中無人機，以及多達 5,000 枚水雷（但至今尚未部署）。

參照烏克蘭戰爭經驗，伊朗最成功的攻擊手段可能是海上無人艇，即類似快艇的無人水面船隻。上週，一艘泰國籍貨輪「Mayuree Naree 號」可能就是被海上無人艇擊中的。

《衛報》指出，川普專注於軍事手段，對以色列以外國家的合作興趣不大，也未有國家願意與美國聯手對伊朗開戰，因此戰前，包括英國、法國、中國及日本在內的盟國未進行護航準備。

《勞氏日報》主編 Richard Meade 指出，要使護航行動有效，可能需要 8 至 10 艘驅逐艦，但這僅能保護「每天約五至十艘船，每隔一天半通行一次」，僅佔戰前航運量約 10%。

川普施壓北約與盟國

對於川普呼籲的反應仍偏保守。

其中，日本表示，由於國內法律複雜，尚未收到美方正式請求；中國則未回應，使川普可能延後月底北京訪問。

週末接受《金融時報》訪問時，川普警告北約盟國，若不參與護航，「未來將非常糟糕」。

法國已派遣 8 艘軍艦至東地中海，但表示需等「最激烈的戰鬥」結束後才前往荷姆茲海峽。英國則因準備不足，匆忙將驅逐艦「龍號」出塢，前往賽普勒斯。

當美國正在組建兩個航母打擊群時，英國因未能預見到在該地區部署戰艦的必要性而受到批評。