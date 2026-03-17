鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-17 18:50

隨著中東局勢動盪影響能源運輸，伊拉克正積極採取多項措施以確保其原油出口的安全與穩定。據《路透》報導，伊拉克政府目前正與伊朗進行談判，旨在保障其油輪通過戰略要地荷姆茲海峽的安全。

伊拉克尋求多元化石油出口路徑 與伊朗協商荷姆茲海峽安全(圖:shutterstock)

伊拉克石油部長 Hayan Abdel-Ghani 周二 (17 日) 證實，巴格達方面正與德黑蘭討論，尋求讓部分伊拉克油輪能安全通過荷姆茲海峽。這項外交努力的背景是伊拉克領海近期發生多起針對油輪的襲擊事件，已嚴重干擾該國的粗油出口路徑。

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在當前中東衝突導致海運嚴重受阻的環境下，確保這條全球關鍵能源航道的通暢對伊拉克至關重要。

除了海運協商，伊拉克也正致力於恢復一條已停用超過十年的基爾庫克 - 傑伊漢（Kirkuk-Ceyhan）管道。這一管道全長 960 公里，曾處理全球約 0.5% 的石油供應量，但在 2014 年因伊斯蘭國（ISIS）武裝分子的多次襲擊而被迫關閉。

Abdel-Ghani 在一份聲明中指出，相關部門將在一個星期內完成對一段 100 公里管線的檢查。一旦修復完成，伊拉克將能直接從基爾庫克將石油泵送至土耳其的傑伊漢港，而無需經過庫德族自治區，這為伊拉克提供了急需的替代出口路線。

此舉也反映出巴格達與庫德自治政府（KRG）之間長期存在的矛盾。伊拉克政府曾試圖將庫德管線作為臨時出口途徑，但指責 KRG 設置了「任意條件」，並警告若出口持續受阻，不排除採取法律行動。

庫德當局則反駁這些指控，稱其並未阻撓出口，而是巴格達未能妥善解決該地區石油產業面臨的經濟與安全挑戰。

根據規劃，重啟後的管道初期出口量預計可達每日 25 萬桶，若未來能納入庫德地區的產量，總量可望提升至每日 45 萬桶。