伊朗新任最高領袖 美以空襲死裡逃生內幕曝光

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-17 09:57

美國和以色列 2 月 28 日突然轟炸伊朗，並炸死最高領袖哈米尼等人。哈米尼之子、伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）也是美以打擊的目標，但他在這次空襲中死裡逃生。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴也是美以打擊的目標，但他在這次空襲中死裡逃生。（圖：Shutterstock）

英國《每日電訊報》周一（16 日）披露，穆吉塔巴之所以能躲過美以空襲，是因為他在住所遭飛彈襲擊前幾分鐘曾走到官邸的花園。

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《每日電訊報》取得的洩露錄音顯示，穆吉塔巴也是同一場襲擊的目標，這次攻擊導致他的父親和其他伊斯蘭共和國領導人喪命。但在 2 月 28 日當地時間上午 9 點 32 分，以色列「藍麻雀」彈道飛彈擊中其住所前幾分鐘，他在住處庭院處理點事情。

穆吉塔巴與父親住在伊朗首都同一處院落裡，院落裡還有一座宗教大廳——哈米尼經常在那裡發表演講。

辦公室禮賓司司長侯賽尼（Mazaher Hosseini）向高階神職人員和伊斯蘭革命衛隊指揮官發表的講話，首次詳細記述最高領袖住所遭襲時內部情況。

他的講話錄音被洩露給了《每日電訊報》，並已得到獨立核實。

侯賽尼透露，穆吉塔巴在襲擊中腿部受傷，他的妻子、兒子以及妹夫當場死亡。

侯賽尼在錄音中說道：「真主的旨意是讓穆吉塔巴去院子裡辦點事，然後再回來。他當時人正外面，正要上樓，這時一枚飛彈擊中官邸。」

侯賽尼稱，襲擊同時針對官邸內多個地點，目的似乎是為了徹底消滅哈米尼家族。「這些惡魔仔細考慮過官邸內幾個攻擊地點——其中一個就是最高領導人的起居空間。他們用三枚飛彈打那裡。」

穆吉塔巴位於樓上的起居區域，樓下妹夫米斯巴的生活空間，以及兄長穆斯塔法夫婦的寢室空間，也都遭到襲擊。