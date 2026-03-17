鉅亨網新聞中心 2026-03-17 09:48

美國與以色列對伊朗的軍事行動截至週二（17 日）已進入第 18 天，中東局勢持續升溫，各方軍事與外交動作同步升級。

美以伊開戰第18天戰況彙整：荷姆茲海峽驚現「零通航」、阿聯油港遭襲。(圖：Shutterstock)

英國《每日電訊報》16 日報導指出，荷姆茲海峽於 14 日出現「零通航」情況，為衝突爆發以來首次。

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報導引述海事數據公司資料指出，戰前該海峽平均每日約有 77 艘船隻通過，顯示當前衝突已對全球能源運輸造成重大衝擊。

根據《新華社》報導，美國總統川普 15 日晚指出，美方正與多個國家討論如何共同維護荷姆茲海峽的航行安全。

不過他同時表明，美國目前仍無意因此宣布結束對伊朗的軍事行動。

另一方面，英國首相施凱爾（Keir Starmer ）16 日表示，要讓荷姆茲海峽恢復正常通航並不容易。

他強調，確保該海峽航行安全並非北約的任務，英國也不打算被捲入更大範圍的中東衝突。

伊朗打擊以美軍事設施

根據伊朗法爾斯通訊社 16 日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布發動「真實承諾－4」行動第 55 波攻勢，打擊以色列及中東地區多處美軍設施。

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部也發布「真實承諾 - 4」行動第 41 號聲明。聲明稱，當天黎明，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍對美國位於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的空軍基地的中央彈藥庫進行了精準而猛烈的打擊。

聲明稱，襲擊後，基地發生劇烈爆炸，導致基地人員立即下令疏散。美國武裝人員被迫將其戰鬥機從該基地撤離，並轉移到其他縱深基地。

伊朗外交部長阿拉格齊 16 日表示，美國與以色列對伊朗發動的戰事若要結束，必須以確保類似「侵略行為」不再重演為前提。

他強調，任何停火或和平安排，都應包含防止未來再次發生攻擊的保障機制。

此外，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei ）15 日深夜透過社群平台 Telegram 發文表示，伊朗無論如何都將向「敵人」追究戰爭造成的損失並要求賠償。

他強調，若相關國家拒絕提供賠償，伊朗將採取措施沒收與損失價值相當的資產；若無法實施資產沒收，伊朗則可能透過其他手段，對敵方等值資產進行打擊或摧毀

以軍稱打擊伊朗「太空軍事研究設施」

以色列國防軍 16 日說，以空軍在伊朗首都德黑蘭打擊了伊朗「用於研發太空衛星攻擊能力的設施」。

以軍稱，該設施曾被用於研發軍事太空項目，包括 “針對衛星的攻擊能力”，對以色列的衛星以及世界其他國家的太空資產「構成威脅」。

以軍說，這次打擊是對先前襲擊伊朗航太研究設施的「補充」行動。以軍 14 日說，以軍在對德黑蘭數十個伊朗目標發動的打擊中摧毀了伊朗太空總署主要研究中心。

美軍稱已摧毀 100 多艘伊朗海軍艦艇

美軍中央司令部司令庫柏 16 日在社群網站發布影片演說，說，美軍已摧毀了 100 多艘伊朗海軍艦艇。

庫柏說，美軍將「繼續迅速削弱伊朗威脅荷姆茲海峽及其周邊地區航行自由的能力」。

他還說，美國空軍、海軍和海軍陸戰隊航空兵已累積執行了超過 6,000 架次的戰鬥飛行任務，以消除伊朗的彈道飛彈、無人機及海上威脅，並正在打擊伊朗飛彈和無人機等武器裝備的製造體系。

阿拉伯聯合大公國多處設施遭襲 杜拜國際機場航班一度中斷

阿聯富查伊拉媒體辦公室 16 日發表聲明說，阿聯富查伊拉一處重要港口的石油設施當天遭無人機攻擊並引發火災。聲明說，目前無人員受傷報告。

阿聯阿布達比官方 16 日證實，一枚飛彈當天墜落至巴赫亞地區的民用車輛，造成一名巴勒斯坦籍人員死亡。

阿聯國防部當天發表聲明說，阿聯防空部隊正應對來自伊朗的飛彈和無人機威脅。