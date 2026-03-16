鉅亨網新聞中心 2026-03-16 16:40

隨著美國與以色列對伊朗的軍事行動進入第三週，荷姆茲海峽已成全球能源供應焦點。戰事雖持續推進，但雙方風險仍高。海峽封鎖加劇能源市場波動，同時凸顯美國在戰略控制上的困難，而伊朗則尚未成功迫使美國停止軍事行動。

根據《經濟學人》報導，伊朗封鎖荷姆茲海峽已導致全球約 15% 的石油供應中斷，以及全球最大的液化天然氣生產國卡達的液化天然氣出口。卡達佔全球液化天然氣出口的 20%。

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美國與以色列仍持續轟炸伊朗境內數百個軍事目標，但多數目標與海峽無關。根據總部位於華盛頓的人權組織 HRANA，自戰爭爆發以來至少有 2400 人喪生，其中 1300 多名為平民。伊朗每天向以色列及波斯灣國家發射數十枚導彈與無人機，戰事持續升級。

《經濟學人》指出，川普政府並未預料到荷姆茲海峽會突然封鎖，顯示其在發動這場戰爭時缺乏長遠規劃。

川普於 3 月 14 日在社交媒體上表示，他將「迅速恢復荷姆茲海峽的開放、安全與自由航行」。不過，要實現這一承諾並不容易。

荷姆茲海峽的地理條件對伊朗有利，再加上航運公司與保險公司對風險的低容忍度，使重新開放海峽充滿挑戰。

對伊朗而言，封鎖海峽雖取得一次戰術性勝利，但尚未迫使美國停止軍事行動，使局勢充滿不確定性，也可能增加衝突升級的風險。

荷姆茲海峽最狹窄處僅約 54 公里，兩岸環山，伊朗無需直接攻擊每艘過境船隻，只要讓船員對潛在威脅心生顧忌即可；美國若想派兵守衛海岸線，不僅需要龐大兵力，實際操作也幾乎不可行。

川普曾呼籲其他國家派艦護航，但護航船隻容易成為攻擊目標，多國選擇不介入也在情理之中。

川普或轉向哈爾克島

《經濟學人》認為，若美國無法打通這條戰略通道，川普可能會將行動焦點轉向其他地點。

長期以來，他一直對哈爾克島保持關注。這座位於波斯灣的岩石島嶼是伊朗主要石油出口碼頭所在地。

1988 年，川普曾表示若當選總統，將「給哈爾克島一個教訓」。3 月 13 日，美國對該島發動轟炸，摧毀了數十個伊朗軍事設施，包括導彈與水雷庫，但石油碼頭未受損，川普解釋此舉是為避免造成環境災難。

美國可能計畫奪取哈爾克島，以期改變波斯灣戰局。《經濟學人》指出，多名美國媒體評論員以及鷹派共和黨參議員葛拉漢（Lindsey Graham）都敦促採取行動。

葛拉漢在社交媒體上表示，「誰掌握哈爾克島，誰就掌握這場戰爭的走向」，並以美國海軍陸戰隊格言「semper fi」（永遠忠誠）作結。

值得注意的是，就在葛拉漢發表言論前，美國國防部宣布將重新部署一支專門海軍陸戰隊遠征部隊，由日本調往中東地區。

然而，即便美國成功控制哈爾克島，後續局勢仍不明朗。這塊領土位於伊朗導彈與無人機射程內，對美方而言存在高度風險。

能源供應緊張與全球影響

美國或希望藉此迫使伊朗展開談判，但伊朗態度仍十分強硬。此外，海峽封鎖已使油價突破每桶 100 美元，能源供應緊張也可能延長地面衝突。

為應對能源短缺，一些亞洲國家政府已限制辦公室空調使用，推行四天工作制或鼓勵居家辦公。非石油產業亦受波及，例如醫療與工業用氦氣價格自戰爭爆發以來翻倍，化肥尿素價格上漲逾 50%。

雖然沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國擁有可繞過荷姆茲海峽的輸油管道，但這些管道對部分海灣國家無效，無法替巴林、科威特及卡達提供出口途徑。

管道雖能維持部分石油流通，但伊朗已展開干擾行動。3 月 12 日至 13 日夜間，伊朗向沙烏地阿拉伯石油設施發射超過 50 架無人機，雖然沙烏地阿拉伯稱全部被擊落，但仍顯示威脅升級。

3 月 14 日，伊朗企圖攻擊富查伊拉港的無人機被攔截，但碎片引發火災，短暫中斷出口。

此外，由於大量油輪轉向紅海，伊朗可能鼓勵也門的盟友胡塞武裝恢復對航運的襲擊。2024 年，胡塞武裝曾發動導彈攻擊，幾乎癱瘓紅海航運，若類似事件再次發生，可能引起市場恐慌。

《經濟學人》指出，美國在重新開放荷姆茲海峽方面沒有簡單解法，而伊朗僅靠封鎖海峽也無法迫使美國停止軍事行動。