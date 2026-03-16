鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-16 11:21

美國官員周日 (15 日) 公開預測，美以兩國與伊朗的衝突將在數周內落幕，屆時能源價格可望回落，但德黑蘭態度強硬稱其政權穩固、軍力未損，拒絕談判。雙方立場鮮明對立，凸顯當前戰場與外交的雙重僵局。受此影響，國際油價周一 (16 日) 早盤再衝破每桶 100 美元大關高。

台灣時間周一上午 11：18，布蘭特石油期貨連續合約價格上漲 1.1% 至 104.28 美元，一度漲高至 106.5 美元。

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美國能源部長 Chris Wright 表示，衝突「肯定會在未來幾周內結束，甚至更快」，一旦軍事行動達成目標，荷姆茲海峽恢復正常運作，油價將隨之下降。

相較之下，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴與外長接連放話，強調德黑蘭「比敵人更能熬」，並警告不會在壓力下讓步。

與此同時，美國政府打算最快本周宣布組建多國艦隊，為行經荷姆茲海峽的船隻護航，但行動啟動時機仍存分歧，有專家建議在衝突結束前，也有主張待局勢穩定後再介入。五角大廈則評估，當前環境下大規模護航風險偏高，恐引發伊朗更激烈報復。

同時，以黎停火談判預計未來幾天展開，以色列要求真主黨解除武裝，但真主黨立場堅定，加上伊朗代理人網絡活躍，短期內恐難有突破。

國際能源總署 (IEA) 宣布，將釋出 4.119 億桶緊急儲備石油，規模超越 2022 年俄烏戰爭時的 1.82 億桶，為史上最大釋出行動，但釋放速度受限，加上伊朗持續威脅，市場對實質效果仍抱持懷疑。