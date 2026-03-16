鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-16 12:10

古巴共和國主席迪亞斯 - 卡內爾（Miguel Díaz-Canel） 表示，古巴政府正在與川普政府進行談判，尋求解決兩國分歧的方法。與此同時，古巴仍持續承受美國石油封鎖的影響，已經三個月沒有燃料進入該國。

根據《BBC》報導，迪亞斯 - 卡內爾近日在全國廣播中表示，目前古巴與美國之間的談判仍處於初期階段。他正領導古巴方面的協商工作。

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此前，美國總統川普曾警告稱，古巴正面臨「嚴重困境」，並威脅可能進行「友好接管」。

由於燃料短缺，古巴正經歷多起停電事故，而美國的施壓加劇了這一困境。

自重返白宮以來，川普就明確表達希望改變古巴領導層，同時威脅對任何向古巴提供石油的國家出口至美國的商品徵收關稅。

白宮上週五也向《BBC》表示：「正如總統所言，我們正在與古巴進行對話，古巴領導人應該達成協議，而總統認為這『將非常容易達成』。」

古巴極度依賴進口燃料來供應電力，而美國已扣押多批原本運往古巴的石油運輸貨物。

据信委內瑞拉過去每天向古巴運送約 35,000 桶石油，提供該島約一半的石油需求。但美國政府於 1 月初對委內瑞拉發動行動並逮捕總統馬杜洛後，這項安排已受到干擾。

迪亞斯 - 卡內爾在全國廣播中表示，過去三個月沒有燃料進入古巴，導致柴油和燃料油儲備逐漸減少；因此，該國的電力網變得日益「不穩定」。

為了減輕影響，古巴已提高國內原油和天然氣的生產，並增加太陽能發電。

自 1959 年共產主義領袖卡斯楚推翻美國支持的政府以來，美國與古巴的關係一直緊張。美國對古巴的制裁和貿易禁運自 1960 年代初起便一直存在。

古巴距離美國佛羅里達州僅約 145 公里。由於地理接近，許多不認同古巴政治路線的國民移民至美國，成為邁阿密擁有大量古巴裔人口的原因之一。

關於目前的談判，川普表示，美國國務卿、作為古巴移民之子的盧比歐（Marco Rubio）正參與其中。