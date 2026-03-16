鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-16 14:20

中東戰火持續升溫之際，全球最大單體鋁冶煉廠巴林鋁業 (Alba) 周日 (15 日) 宣布減產，令中東鋁業供應鏈危機進一步惡化。

全球最大單體鋁冶煉商巴林鋁業開始減產19% 供給擔憂恐推動鋁價超預期上漲(圖:shutterstock)

Alba 說，已對三條生產線啟動分階段關停，涉及年產能約 160 萬噸中的 19%，直接原因是荷姆茲海峽航運受阻，導致金屬出口與關鍵原料氧化鋁進口雙雙中斷。

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Alba 此次減產加劇了因中東戰事而緊張不已的全球鋁市。倫敦金屬交易所鋁價隨之飆升至 2022 年以來最高，市場對區域供應前景的預期持續趨緊。

Alba 強調，此舉是為在原料有限的情況下，優化庫存、保障其餘生產線運營，並為停產線進行維護，且產能關停是可逆的。

然而，美國總統川普稱尚未準備好接受伊朗的停火協議條款，中東局勢短期難見明朗，供應鏈恢復時間高度不確定。

荷姆茲海峽是中東鋁產品出口和原料進口的咽喉要道，「實質斷航」讓 Alba 等冶煉商同時面臨「原料進不來、成品出不去」的困境。為管控營運資本和短期波動風險，Alba 選擇主動減產。

受影響的不僅是 Alba，卡達鋁業也已經因為天然氣短缺部分停產，印度 Hindalco 也因氣體供應問題向客戶發出不可抗力通知。