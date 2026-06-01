鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-01 15:50

紐約和倫敦的銅價周一 (1 日) 上漲，為關鍵的 6 月拉開序幕，本月川普政府對美國進口銅徵收關稅的計畫可望明朗。

美國商務部部長預計將在 6 月 30 日前向總統提交最新的關稅建議。在商務部長做出決定之前，美國銅價相對於世界其他地區的溢價再次擴大，促使更多銅流入美國港口。

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商務部去年曾決定不立即徵收費用，而是建議從 2027 年起分階段徵收 15% 的關稅，這項政策目前正值重新評估的關鍵時刻。

除了關稅因素外，5 月份銅價已累計上漲 5%，背後支撐因素還包括人工智慧 (AI) 相關資產的投資熱潮湧入銅市，以及美伊之間針對停火與重啟荷姆茲海峽的談判進展，這些跡象緩解了市場對全球經濟中斷與金屬需求受阻的擔憂。

高盛集團大幅上調了銅價預測，將 2026 年底的目標價從原先的每噸 12,465 美元調升至 13,735 美元，漲幅超過 10%。高盛分析師指出，2026 年上半年美國進口表現優於預期，且隨著「進口套利」窗口開啟，預計進口動能將進一步增強。此外，低於預期的礦山供應量也導致市場持續處於供應吃緊的狀態。