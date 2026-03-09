鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-09 11:20

週六（7 日），美國總統川普在佛羅里達州多拉（Doral）主持「美洲之盾峰會」（Shield of the Americas Summit），與十多個拉丁美洲與加勒比海國家領袖會面。在會中，他大力宣揚美國近期的軍事行動成果，並對古巴發出警告。

根據《ABC》報導，白宮表示，在成功逮捕前委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，該聯盟承諾與美國合作，共同打擊毒品集團並加強美國邊境安全。

受邀出席峰會的領袖包括：阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、玻利維亞總統佩雷拉（Rodrigo Paz Pereira）、智利候任總統卡斯特（José Antonio Kast），以及宏都拉斯總統阿斯夫拉（Tito Asfura）。

川普在發言一開始先談到美國與以色列對伊朗戰爭的最新進展，並告訴與會的西半球各國領袖，目前已取得「巨大的進展」。

談及對伊朗的軍事行動時，川普表示：「這段時間相當動盪，但整體進展得非常順利。」

此次峰會舉行之際，相關衝突也已對美國能源市場造成明顯波動與影響。

川普表示：「我們正在採取行動。我建立了軍隊，也重新整建了軍隊，讓它變得非常強大。在我的第一個任期內，我們做了很多事情，那是一個非常成功的任期；而現在，我們正在運用這些成果。很不幸地，我們不得不這麼做，但你們現在也看到了它有多麼強大。」

強調委內瑞拉行動 暗示古巴將出現變化

川普在談話中多次稱讚自己第二任期內美軍的行動，並特別提到美國軍事行動成功逮捕馬杜洛，同時警告美國可能很快會對古巴採取行動。

川普表示：「隨著我們在委內瑞拉實現歷史性的轉變，我們也期待古巴很快將出現重大變化。」

他接著說：「古巴已經走到盡頭，真的已經走到盡頭了。他們沒有錢、沒有石油，他們的理念很糟糕。他們的政權很糟糕，而且已經糟糕了很久。」

他接著表示：「但古巴過去的樣子已接近尾聲。它將迎來嶄新的生活，但它現在的樣子已接近尾聲。」

川普與拉美關係仍存爭議

川普與部分拉丁美洲領導人的關係一度出現緊張，他的政策也引發不少批評。一些領袖就批評，美國此前突襲並逮捕馬杜洛的行動，是對委內瑞拉主權的侵犯。

川普也曾批評墨西哥打擊毒品集團的力度不足，並與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）互相隔空交鋒。

不過，在 1 月 3 日針對委內瑞拉的行動之後，兩位領導人似乎已化解分歧。川普隨後邀請裴卓到白宮訪問，雙方並發表互相讚揚的聲明。

川普同時簽署一項公告，正式成立「美洲反販毒聯盟」（Americas Counter Cartel Coalition），並誓言將全面打擊毒品販運網路。

他表示：「我們協議的核心，就是承諾動用致命軍事力量，徹底摧毀那些邪惡的販毒集團與恐怖網路。我們會把他們清除乾淨，而這需要你們的幫助。」

美國國土安全部長轉任新職

此次峰會召開前不久，川普也宣布將國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）調離原職，改任「美洲之盾」（Shield of the Americas）特使。

諾姆在週四深夜向國土安全部（DHS）員工發送電子郵件表示，她在該部門的最後任職日將是 3 月 31 日，並寫道：「在新的職務中，我將能延續自己在國土安全部長任內建立的合作夥伴關係與國家安全專業。」

川普在宣布這項人事調整時曾表示，會在峰會上公布更多關於諾姆新角色的細節，但在會議期間並未進一步說明。

諾姆當天也出席了峰會，與國務卿盧比歐（Marco Rubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）以及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）一同在場。不過，川普在逐一點名並感謝與會內閣成員時，並未提及她的名字。