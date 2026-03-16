鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-16 08:00

美股上周周線連三黑，科技股表現疲弱，小型股指標羅素 2000 更創今年新低，市場情緒持續承壓，因國際原油價格劇烈震盪。

緊盯油價！美國三大股指逼近200日均支撐位置 市場拋售力道是否會加劇？ (圖:shutterstock)

隨著伊朗局勢升溫，投資人高度關注其對全球石油供應的潛在衝擊。未來一周，聯準會 (Fed) 將公佈最新利率決議，在貨幣政策預期與停滯性通膨擔憂交織的背景下，美股正逼近關鍵技術支撐位，市場波動恐進一步加劇。

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經濟數據釋放出複雜訊號。美國去年第四季 GDP 修正值從初報的 1.4% 大幅下修至僅 0.7%，顯示成長動能減弱。 1 月耐久財訂單意外持平，低於市場預期，且該類別新訂單過去四個月內有三個月下滑。

同時，今年 1 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數較上季高出預期 0.1 個百分點，年漲幅由去年 12 月的 3% 上升至 3.1%，令通膨隱憂再起。相對樂觀的數據包括職缺數回升、初領失業救濟金人數維持低檔，以及 2 月 CPI 符合預期。

牛津經濟研究所資深經濟學家 Bob Schwartz 指出，目前美國就業市場呈現招募與裁員雙低迷的僵局。由美、以、伊三方衝突引發的油價衝擊，將對這一脆弱格局構成考驗，影響程度則將取決於地緣政治風險對股市造成的下跌幅度。

債市同步反應激烈。本周美債遭遇拋售，2 年期與 10 年期殖利率分別躍升 18 和 15 個基點，雙雙刷新年內高點。Fed 降息預期隨之降溫，高盛已將下次降息時點從 6 月延後至 9 月。

ING 分析指出，中東衝突恐推高物價，並削弱成長與就業，進而延緩降息步伐，但不至於完全取消寬鬆選項。這與 2022 年俄烏衝突期間的需求與供給雙重衝擊有所不同。

目前，貨幣市場期貨顯示，Fed6 月降息機率僅 24%，年底前僅預期一次小幅降息 (19 個基點)。

Schwartz 警告，若油價在未來兩個月持續飆升至每桶 140 美元，部分經濟體或將陷入輕度衰退。歐元區、英國和日本可能出現收縮，美國成長則接近停滯，裁員潮恐推高失業率至危險邊緣。全球 CPI 通膨高峰可能達到 5.8%，不過衝擊強度預期不如四年前俄烏衝突。

過去一周，道瓊跌 2%，那斯達克指數跌 1.3%，標普 500 跌 1.6%，金融類股領跌 3.4%，工業與非必需消費品分別下滑 3.2% 與 3%。僅能源股逆勢上漲 2.1%，公用事業微升 0.4%。

蒙特婁銀行 (BMO) 首席經濟學家 Scott Anderson 指出，中東衝突對消費、成長與通膨的連鎖影響正逐步顯現，Fed 正面臨兩年內的第二次重大供給衝擊，令其抗通膨與政策正常化之路更趨複雜。

嘉信理財分析指出，目前股市波動主因在於油價與中東局勢的高度不確定性，荷姆茲海峽是否遭長期封鎖尤為關鍵。即便油價自高位回落，只要維持在高檔的時間拉長，對經濟的負面衝擊將愈發顯著。美債殖利率攀升至 4.285%，部分反映短期通膨預期升溫，也進一步壓縮股市估值空間。

展望本周，嘉信理財提示關注技術面訊號，那指上周五 (13 日) 已跌破 200 日均線，標普距 200 日均線僅不到 1%。若油價繼續走高、股市持續下探，一旦兩大指數失守這條關鍵均線支撐，恐引發進一步拋售。