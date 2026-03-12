鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-12 11:13

國際油價周四 (11 日) 大漲，布蘭特原油漲逾 8%、突破每桶 100 美元，顯示美國帶頭釋出戰略儲油(SPR)、配合國際穩定油價的行動，仍不敵中東戰火帶來的供給震撼。道瓊期指下挫逾 580 點，亞股普遍走低。

儘管國際能源署 (IEA) 周三已宣布啟動史上最大緊急釋油行動，但因荷姆茲海峽周遭發生船舶遇襲事件，油價周三仍收漲近 5%。

國際油價周四盤中漲幅繼續擴大，布蘭特原油漲 8.88% 至每桶 100 美元，西德州原油期貨漲 8.8% 至每桶 95 美元。

美國在周三稍晚、約莫亞股開盤時宣布，將釋出 1.72 億桶戰略儲油，將在為下周啟動，以約 120 天的時間完成。

亞洲股市周四普遍開低，日經 225 指數跌 1.6%，台灣加權指數跌 1.4%，南韓 Kospi 指數跌 0.75%，香港恆生指數跌 0.5%。

美股期指欲振乏力，截稿前，道瓊期指下跌 580 點。道瓊周三終場收低 0.6% 或 289.24 點，標普 500、那斯達克則下跌不到 0.1%。

Raymond James 資深投資策略師 Pavel Molchanov 說：「現在價格仍處在恐慌模式。我們看到的價格包含了很多情緒、恐懼、不確定性。」

MST Marquee 能源分析師 Saul Kavonic 表示，IEA 破紀錄的戰略儲備釋放，雖能為市場注入急需的供應量，但相較於荷姆茲海峽封鎖所導致每日 2000 萬桶的供應缺口，此舉僅能彌補約四分之一。

他說：「IEA 的決定也釋放了石油短缺風險極其嚴峻的訊號，顯示 IEA 並不認為戰爭能 (很快) 結束，而且，現在消耗的庫存未來仍須回填，這代表即便戰爭結束，油價仍可能走高。」