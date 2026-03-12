鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-12 10:59

《MarketWatch》報導，國際能源署 (IEA) 從緊急儲備中釋出史上最大規模的石油，卻推升油價周三 (11 日) 上漲近 5%。

表面上看，更多石油將進入市場，價格似乎應該下跌。但交易員認為，在伊朗衝突期間進行的這次緊急釋放，仍不足以彌補荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 石油運輸幾乎停擺，以及波斯灣地區生產中斷與原油儲存不足帶來的衝擊。

‌



石油與天然氣投資公司 Bison Interests 投資長 Josh Young 表示，這項決定其實對油價「極度利多」，因為它削弱了市場彌補石油供應損失的誘因，也減少了若海峽持續關閉時可用來緩衝衝擊的選項。

Young 指出，在持續的衝突中，過去 10 天每天約有 1,500 萬桶石油供應流失。在這種情況下，釋放儲備「仍然不夠，但總比什麼都不做要好」。

5 月交割的布蘭特原油期貨在 ICE 歐洲期貨交易所上漲 4.8%，收在每桶 91.98 美元。4 月交割的西德州中質原油在紐約商業交易所上漲 4.6%，收在每桶 87.25 美元。兩種油價在周一都曾飆升至每桶 100 美元以上，但隨後在劇烈波動中回落，周二更一度下跌超過 11%。

StoneX 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「從油價的反應來看，市場似乎早已消化釋放 4 億桶石油儲備的消息。價格幾乎沒有明顯波動。」

Razaqzada 認為，投資人似乎並不相信這次釋放會達到預期效果，而且可能預期荷姆茲海峽的石油運輸將在相當長時間內維持幾乎關閉的狀態。他也指出，伊朗近期暗示正從「對等反擊」轉向「持續打擊」。

IEA 周二提議，成員國最多可釋放 4 億桶石油，此消息一度導致油價下跌。

IEA 執行董事 Fatih Birol 周三宣布，成員國「一致決定啟動本機構歷史上最大規模的緊急石油儲備釋放」，讓這 4 億桶石油進入全球市場。這是 IEA 史上第六次協調釋放石油儲備。

IEA 成員國日本已表示，將從 3 月 16 日起單方面釋放戰略石油儲備。根據《日本時報》，日本將首先釋出相當於 15 天的民間儲備，以及一個月的國家儲備。

美國總統川普周三在接受俄亥俄州一家電視台採訪時，也談到動用美國戰略石油儲備的可能性。他告訴 WKRC，「我們會稍微釋放一些，這會讓油價下降。」

釋放規模仍不足

從衝突期間損失的石油供應量來看，Strategic Energy & Economic Research 總裁 Michael Lynch 估計，自 2 月 28 日敵對行動開始以來，伊朗衝突已造成約 1.75 億桶石油供應流失。

Lynch 表示，目前仍有少量石油通過荷姆茲海峽運出，同時每天約有 100 萬桶石油透過沙烏地阿拉伯揚布 (Yanbu) 港與紅海出口。

沙烏地阿拉伯國營石油公司 Saudi Aramco 執行長 Amin Hassan Nasser 在與投資人通話時表示，這家全球最大石油公司每天生產約 700 萬桶石油，預計很快會把其中 500 萬桶轉運至紅海揚布港出口。

Lynch 表示，隨著揚布港裝運量增加，全球市場每天流失的石油供應將約為 1,200 萬至 1,300 萬桶。其中一部分供應在海峽重新開放後將回到市場，目前則被送往儲存設施。

但儲存空間也快要不夠。Lynch 估計，目前至少有每天 500 萬桶的產量因缺乏儲存空間而被迫停產。隨著時間推移，減產規模仍在擴大，可能很快達到每天 800 萬至 1,000 萬桶。

Lynch 表示，IEA 釋放儲備的目的是彌補這些供應損失，「同時也為了抑制恐慌與囤積」。但他補充稱，這次釋放的數量「只足以支撐略多於三周的戰爭」。

因此，結合荷姆茲海峽可能布設爆炸性水雷的相關消息，「市場的感覺是，這次釋放目前還算足夠，但也僅此而已，這很可能讓市場對油價多少保持偏多的看法」。