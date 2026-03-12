鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-12 13:20

隨著美伊衝突持續升高，美國總統川普週三 (11 日) 表示，美軍已在荷姆茲海峽擊沉 28 艘伊朗布雷艦，顯示美軍正加強行動以確保這條全球關鍵能源航道的安全。

川普：美軍擊沉28艘伊朗布雷艦 摧毀伊朗無人機計畫 (圖：shutterstock)

川普是在 3 月 11 日參訪俄亥俄州辛辛那提一家製藥公司時向媒體表示，美方在收到伊朗可能於荷姆茲海峽布設水雷的情報後，迅速展開軍事打擊。

川普指出：「我們在整個區域部署了無人機，目前正在摧毀他們的無人機計畫。當他們開始談到水雷問題時，我們就採取行動，截至目前已擊中 28 艘布雷艦，集沉 58 艘伊朗海軍艦艇，摧毀了他們的海軍。」

他補充，美軍使用的武器系統與過去打擊毒品走私船隻時使用的是同一類型武器。

就在前一天，川普曾表示美軍已摧毀 10 艘疑似參與布雷活動的船隻。最新說法顯示，美軍打擊行動規模進一步擴大。

荷姆茲海峽位於波斯灣出口，被視為全球最重要的能源運輸通道之一。沙烏地阿拉伯、伊拉克與阿拉伯聯合大公國等產油國出口的原油，普遍需經過這條狹窄水道才能運往全球市場。

美國官員日前表示，伊朗可能利用可攜帶 2 至 3 枚水雷的小型船隻，在海峽內布設水雷。CNN 引述消息人士報導，伊朗近日已經開始在該海域布雷。

針對相關情況，川普警告德黑蘭若在荷姆茲海峽布設水雷，必須立即清除，否則將面臨嚴重軍事後果。他表示，如果伊朗阻斷海峽的石油運輸，美國將以「比目前為止強二十倍」的力量回擊。

美軍中央司令部 (CENTCOM) 週三也發布公開警告，呼籲平民避免靠近伊朗海軍設施。

美軍表示，一些伊朗海軍船隻與軍事裝備部署在民用港口內，若民用港口被用於軍事用途，將可能失去國際法下的保護地位並成為合法軍事目標。

衝突升溫也開始影響荷姆茲海峽的航運活動。英國海事貿易行動中心表示，一艘懸掛泰國國旗的散裝貨船「Mayuree Naree」在阿曼外海遭到投射物擊中並一度起火，火勢其後已被撲滅。

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對該攻擊負責，並表示該船在通過海峽時無視警告。伊朗媒體也報導稱，另一艘懸掛賴比瑞亞旗幟的貨櫃船「Express Rome」同樣遭到攻擊，但相關消息尚未獲得獨立證實。

由於安全風險升高，多家航運公司已減少通過荷姆茲海峽的航班，航運量明顯下降，也開始推升部分地區的汽油價格。

為降低航運風險，美國國際開發金融公司 (DFC) 日前宣布設立海事再保險機制，在衝突期間為航運提供最高 200 億美元的保障。川普也表示，美國海軍可能在必要時為能源運輸船隊提供護航。