2026-03-12

在中東衝突升溫、荷姆茲海峽航運安全惡化之際，國際油價週三 (11 日) 大幅上漲近 5%。市場憂慮原油供應受阻，即使國際能源署提出史上最大規模戰略儲備釋放計畫，分析師仍認為難以有效平抑市場對供應中斷的擔憂。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收盤上漲 4.18 美元，漲幅 4.8%，報每桶 91.98 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 3.80 美元，漲幅 4.6%，收在每桶 87.25 美元。

海事安全與風險顧問公司表示，荷姆茲海峽再有 3 艘船隻遭到飛彈或其他投射物攻擊，使自伊朗戰爭爆發以來遭襲船隻數量至少達到 14 艘。自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，這條全球最重要能源航道之一的航運幾乎陷入停滯。該海峽承載全球約五分之一的石油供應，一旦運輸受阻，立即推升國際油價至 2022 年以來高點。

美國總統川普表示，必要時美國準備為油輪提供護航以確保航行安全。不過消息人士向路透透露，美國海軍目前已拒絕航運業提出的軍事護航請求，原因是攻擊風險仍然過高。

另一方面，國際能源署 (IEA) 建議釋放 4 億桶石油儲備，以試圖抑制能源價格飆升。這將是該機構史上最大規模的儲備釋放行動，具體釋放時間表仍待決定。自戰爭爆發以來，能源價格已累計上漲超過 25%。

此次提議的釋放規模是 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後釋放 1.82 億桶儲備的兩倍以上。然而分析師指出，即使如此，仍不足以抵消中東長期衝突導致的供應損失。

麥格理分析師估算，4 億桶原油大致相當於全球約 4 天的產量，或約 16 天通過波斯灣海域的原油運輸量。分析師在報告中直言：「如果這聽起來不多，那確實不多。」

油價上漲同時也無視美國政府公布的庫存數據。最新報告顯示，上週美國原油庫存增幅高於市場預期，但汽油與包含柴油、航空燃油在內的餾分油庫存下降幅度同樣超出預期。

供應風險仍在持續擴大。消息人士透露，阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 旗下魯韋斯 (Ruwais) 煉油廠因園區內設施遭無人機攻擊後引發火災而被迫關閉，成為伊朗戰爭衝擊能源基礎設施的最新案例。

同時，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯正嘗試透過紅海航線增加供應。航運數據顯示，該國正依賴紅海港口延布 (Yanbu) 提升出口，以避免大幅減產。不過，目前經由紅海增加的供應量仍遠低於補償荷姆茲海峽流量下降所需的規模。

此外，伊拉克、科威特與阿拉伯聯合大公國等鄰國已經開始減產，進一步加劇市場對供應不足的憂慮。

能源顧問公司伍德麥肯茲 (Wood Mackenzie) 指出，目前戰爭已使波斯灣地區每天約 1500 萬桶石油與石油產品供應無法進入市場，若衝突持續，原油價格可能升至每桶 150 美元。