鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-15 09:00

當伊朗與美以兩國衝突驟然升級，中東局勢陷入劇烈動盪之際，全球金融市場卻出現令人費解的一幕：油價因荷姆茲海峽遭封鎖而一路狂飆，一度逼近每桶 120 美元，但被視為傳統避險資產的黃金，卻未能延續往日的輝煌，反遭猛烈拋售。

自 3 月 3 日起，國際金價單日重挫 4.46%，此後雖短暫反彈，但旋即掉頭向下，連兩日急跌 200 美元，現正艱難維持在每盎司 5000 美元的關鍵支撐架位。

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白銀表現則更慘淡，過去一周累計跌幅接近 15%，3 月 3 日單日暴跌逾 5%，失守 80 美元關口。

隨著伊朗揚言將油價推高至每桶 200 美元，全球通膨壓力陡增，直接導致市場對聯準會 (Fed) 降息的預期急劇降溫。芝加哥商品交易所數據顯示，聯邦基金期貨市場對 3 月降息機率已從原先的 70% 驟降至不足 3%，6 月降息可能性也從 78% 大幅削減至 39%。

受此影響，美元指數一舉衝破 99.5 關口，10 年期美債殖利率攀升至 4.05%，創下階段性新高。

由於黃金不產生利息收益，持有成本隨利率上升而增加，促使資金大規模撤離黃金市場，轉而追捧美元及美債等高收益資產。

值得注意的是，黃金先前已因中東緊張局勢預期而累積巨大漲幅。自今年 2 月中起，隨著美伊軍事對峙加劇，金價從 4900 美元一路飆升至 5400 美元的歷史高峰。

然而，當伊朗正式封鎖荷姆茲海峽、油價飆漲引發通膨恐慌後，交易邏輯就發生根本逆轉。

逢高獲利集體拋售，加上程式化交易的連鎖反應，加速金價的回調進程。

技術面上，目前黃金已跌回 5000 美元關鍵防線，若失守此位，恐引發更深幅度的調整。

事實上，自 2022 年俄烏衝突爆發後，美國凍結俄羅斯外匯存底的行為，促使全球掀起去美元化浪潮。

根據世界黃金協會 (WGC) 數據，在 2022 年至 2024 年間，全球央行年均購金量超過 1000 噸，去年雖金價高企，央行購金量仍達 863 噸，遠超歷史平均水準。中國央行更連 16 月增持黃金，截至今年 2 月儲備已達 7422 萬盎司。

同時，各國央行持續減持美債，美國財政部近日發售 20 年期公債遇冷，折射出市場對美元資產的信任危機。

這種結構性轉變使得黃金作為非主權信用錨定資產的地位日益凸顯。對沖基金黃金淨多頭持股屢創新高，黃金 ETF 資金流入規模持續擴大，實物黃金庫存卻不斷下降，供需矛盾為長期價格提供堅實支撐。

根據摩根大通模型測算，光是全球 0.5% 的美元資產轉向黃金，就足以推動金價突破 6000 美元大關。