鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-16 08:33

受能源價格上漲，加上中東衝突引發的通膨擔憂削減市場對 Fed 和其他央行降息預期的影響，連跌兩周的國際金價周一 (16 日) 在亞洲早盤交易時段持續走跌，一度失守每盎司 5000 美元大關，之後隨即縮小跌幅，重返 5000 美元之上。

中東戰爭維持油價高企 國際金價今早開盤一度跌破5000美元大關(圖:shutterstock)

在美國襲擊伊朗主要石油出口樞紐後，德黑蘭當局對多個阿拉伯國家的能源基礎設施進行了報復性襲擊，導致油價上漲。

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美伊戰爭持續時間的不確定性，導致市場難以評估其對市場和整體經濟的影響。

美國總統川普的一位高級智囊表示，這場衝突可能會持續四到六周，而雙方都釋放了模棱兩可的信號。

隨著戰爭持續，降息前景也越來越渺茫，上周五 (13 日) 公佈的美國最新消費者支出數據顯示，今年 1 月消費者支出幾無增長，因經濟成長弱於預期，甚至在伊朗戰爭前便有所減弱。

與此同時，美國 1 月消費者信心降至三個月低點，因近期對伊朗戰爭會影響汽油價格的擔憂加劇。

交易員們目前認為，Fed 本周開會降息的可能性幾乎為零。借貸成本走高通常不利於貴金屬。