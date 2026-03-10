中東戰事造成卡達出口中斷 亞洲國家陷入液化天然氣搶購潮
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
由於美國、以色列與伊朗之間的戰爭，引發全球最大液化天然氣 (LNG) 出口設施——卡達工廠因戰爭相關原因停工，全球能源供應正陷入嚴峻的緊縮狀態。
這項突發事件迫使包括泰國、孟加拉、印度和越南在內的亞洲買家紛紛湧入現貨市場，試圖在局勢高度不確定的情況下，確保短期能源安全。
然而，目前現貨市場供應極度匱乏。報導指出，印度蓋爾公司 (Gail) 與古吉拉特邦石油公司 (GSPC) 本月的招標案，因缺乏即時現貨而未能成交。泰國國家石油公司 (PTT) 原本尋求 3 月底至 4 月初的貨源，最終也僅能購得下個月的貨。
為了化解國內可能的能源危機，部分國家不得不支付高昂代價。孟加拉政府官員透露，該國本月緊急採購了兩批貨物，其中一批價格高達每百萬英熱單位 (mmbtu)28 美元，足足是今年 1 月份價格的 2.5 倍，另一批價格也逼近 23 美元。
自 2 月 28 日戰爭爆發以來，亞洲 LNG 價格已飆升超過一倍。隨著東南亞即將迎來炎熱氣候，能源需求預計將進一步攀升，亞洲買家將面臨與歐洲競爭有限資源的艱難處境。
受油價帶動，歐洲天然氣價格周一 (9 日) 一度暴漲 30%，隨後回落至約 6% 的漲幅。交易商普遍預期，只要中東戰火持續，全球能源價格恐將維持高位震盪。
