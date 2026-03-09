search icon



資深石油分析師警告：市場太樂觀、油價還有50%上漲空間

鉅亨網編輯林羿君

Hartree Partners 特別顧問、資深石油分析師艾德 · 摩斯（Ed Morse）警告，荷姆茲海峽的船隻遭受攻擊的威脅將持續發生，如果中東地區的戰鬥擴大，全球原油價格可能還有 50% 的上漲空間。

資深石油分析師警告：市場太樂觀、油價還有50%上漲空間。(圖:shutterstock)

摩斯接受彭博訪問時表示，他認為這場危機的嚴重程度，堪稱 1970 年代初期以來之最，並示警當前市場表現過於樂觀，顯然低估了潛在風險。


他研判，胡塞武裝可能會加強在阿拉伯半島各地的攻擊，將導致該地區更多的石油供應中斷，並認為針對伊朗以及海灣西部地區能源基礎設施的轟炸，至少還會持續整整兩週。

摩斯補充說，從全球其他地區已經出現的漲幅來看，美國零售汽油價格升至每加侖 4 美元的時間，可能比最初預想的更早。


石油油價能源危機荷姆茲海峽中東戰火美伊

