資深石油分析師警告：市場太樂觀、油價還有50%上漲空間
鉅亨網編輯林羿君
Hartree Partners 特別顧問、資深石油分析師艾德 · 摩斯（Ed Morse）警告，荷姆茲海峽的船隻遭受攻擊的威脅將持續發生，如果中東地區的戰鬥擴大，全球原油價格可能還有 50% 的上漲空間。
摩斯接受彭博訪問時表示，他認為這場危機的嚴重程度，堪稱 1970 年代初期以來之最，並示警當前市場表現過於樂觀，顯然低估了潛在風險。
他研判，胡塞武裝可能會加強在阿拉伯半島各地的攻擊，將導致該地區更多的石油供應中斷，並認為針對伊朗以及海灣西部地區能源基礎設施的轟炸，至少還會持續整整兩週。
摩斯補充說，從全球其他地區已經出現的漲幅來看，美國零售汽油價格升至每加侖 4 美元的時間，可能比最初預想的更早。
- 弱勢美元來襲！2026 歐日圓操作全攻略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 原油破百市場拉警報！G7準備必要時釋放戰略石油儲備 目前仍未啟動
- 歷史上的三次石油危機 全球股市與商品市場當時發生了什麼？
- 美以伊戰爭衝擊石油合約交付！沙烏地阿美罕見轉向現貨市場供應原油
- 油價飆破110美元、就業轉弱！華爾街警告：戰爭恐引爆「停滯性通貨膨脹」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇