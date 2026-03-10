鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-10 19:00

被譽為「工業牙齒」的鎢正迎來價格飆升浪潮，鎢粉價格上周五 (6 日) 突破每公斤 2100 元 (人民幣，下同)，大幅年增逾 600%，仲鎢酸铵(APT) 價格每噸 136 萬元，較今年初漲幅達 103%，黑鎢精礦價格更較年初翻倍。這場漲價風暴已席捲整個產業鏈，從上游礦場到下游刀具廠商無一倖免。

《新華社》報導，中國江蘇常州一家硬質合金刀具生產企業，航空航天專用鑽頭、銑刀正加緊生產，負責人透露一件標準硬質合金刀具中鎢原料占比超過 85%，面對原料價格飆升，企業不得不採取分階段採購策略以分攤成本。

‌



昆山另一家微型刀具生產商同樣承受價格壓力，其最小厚度僅 1 公分的精密刀具主要用於 3C 電子領域。

除了優化採購，企業正通過提升刀具精度與使用壽命來對沖成本，這已成行業普遍應對策略。

上游礦商同樣面臨結構性挑戰。中國河南洛陽一家鎢礦企業年產鎢精礦約 8400 噸，以品位較低的白鎢礦為主。礦業人士指出，高品位的黑鎢礦經長期開採已大幅減少，現多實行保護性開採。儘管當前價格讓白鎢礦開採利潤空間擴展，但中國鎢礦開採總量指標持續收緊，去年首批指標僅 5.8 萬噸，較前兩年分別減少 4000 噸和 5000 噸。

中游加工環節壓力更為明顯。洛陽鉬業鎢業公司經理劉元旗表示，該公司仲鎢酸铵日產能約 20 噸，在價格高漲背景下，企業正加強從廢料、尾礦中回收金屬，通過提升回收率實現效益最大化。

中國國信期貨首席分析師顧馮達指出，智能化趨勢帶動精密加工需求爆發，同時市場對戰略資源的金融需求激增，實際需求與金融需求共振推動價格飆升。

數據顯示，全球年消費鎢約 12.5 萬噸，其中硬質合金占比 58%，廣泛應用於裝備製造、汽車等基礎工業領域。

值得注意的是，中國鎢原礦品位已從 2004 年的 0.42% 降至 2020 年的 0.28%，資源品質下滑進一步制約產能釋放。

儘管價格短期漲幅過大可能出現技術性回調，但在供給無增量、需求有增量的「硬缺口」背景下，多家機構認為鎢價強勢格局仍將延續。

這場價格風暴正倒逼產業鏈轉型升級。從礦業提高回收利用率，到加工企業優化工藝流程，再到終端廠商提升產品附加值，全行業在成本壓力下加速技術革新。