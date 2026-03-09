〈陸股盤後〉伊朗戰爭衝擊 三大指數走低
鉅亨網新聞中心
中國 A 股兩市主要指數周一（9 日）早盤大幅下探，午後跌幅逐漸收窄，A 股市場近 4,000 股飄綠。
滬指周一收盤跌 0.67% 報 4,096.6 點，深證成指跌 0.74% 報 14,067.50 點，創業板指跌 0.64% 報 3,208.58 點。滬深北三市合計成交約人民幣 2.67 兆元。
盤面上看，軍工、保險、汽車、半導體、券商、房地產、釀酒等類股走低，煤炭、電力、石油等族群拉升，算力、雲端運算、智慧電網等概念股上揚。
興業證券表示，美伊衝突短期可能持續，避險情緒和供給擾動帶來的地緣風險溢價仍會共同支撐油價；中期來看，儘管地緣風險溢價可能隨局勢降溫而回落，但真實的地緣風險可能推升原油運輸保險成本和儲備需求，進而帶動原油價格中樞上移。
因此，油價中樞維持高位，可能是未來一段時間主導行業配置的核心變量。基於此，興業證券建議沿兩條思路布局：
一是自身價格能夠與油價實現聯動、景氣有望受益於油價上行的類股，
二是具備獨立景氣、基本面受油價上行影響較小的族群。具備產業趨勢和政策加持的 AI、先進製造仍是最典型的領域，這些類股在短期集中定價地緣風險帶來的折價後，由於自身基本面受油價影響較小，後續反而有望憑藉獨立景氣，成為地緣風險環境下相對受益的領域。
