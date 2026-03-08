鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-08 16:40

伊朗外長阿拉格齊表示，沙烏地阿拉伯已承諾不會讓其領土、領海與領空被用於攻擊伊朗，同時批評美國與以色列加劇中東緊張局勢。另一方面，以色列總理納坦雅胡強調，以軍對伊朗的軍事行動將持續至取得勝利，並警告黎巴嫩須解除真主黨武裝。

根據伊朗《塔斯尼姆通訊社》週六（7 日）報導，伊朗外交部長阿拉格齊當天表示，沙烏地阿拉伯方面已向伊朗作出承諾，不會允許其領土、領海或領空被用作對伊朗發動軍事行動的據點。

‌



阿拉格齊指出，伊朗並未將周邊國家視為敵對勢力，而是把鄰國視為合作與友好的夥伴。他並透露，自己與沙烏地方面的官員一直保持溝通與聯繫。

他同時批評，美國與以色列才是當前局勢升溫的主要責任方，認為兩國的軍事行動與「侵略行為」正使整個中東地區陷入更大的安全風險。

此外，他也強調，美軍在中東地區的駐軍只會進一步破壞區域穩定。

納坦雅胡：以色列將持續對伊朗軍事打擊直到取得勝利

同日，以色列總理納坦雅胡透過影片發表談話，強調以色列對伊朗的軍事行動仍將持續，直到最終取得勝利為止。

納坦雅胡表示，這些行動的目標在於削弱伊朗帶來的安全威脅，並稱目前的軍事行動正在「重塑中東地區的格局」。

此外，他在談話中也向黎巴嫩政府發出警告，要求其解除黎巴嫩真主黨的武裝力量，否則黎巴嫩可能面臨嚴重後果。