美國與以色列上月底對伊朗發動軍事打擊，引爆中東局勢，伊朗隨即展開報復，並宣布禁止美、以及部分歐洲國家的船隻通過全球能源命脈——荷姆茲海峽。這場遠在萬里之外的衝突，正將高度依賴中東能源的日本拖入風暴中心，使其能源安全與外交立場同時面臨嚴峻考驗。

美日首腦會談下周登場！中東戰火燒傷日本：95%石油遭「鎖喉」的危險真相 (圖:shutterstock)

作為資源極度匱乏的島國，日本能源高度依賴進口，中東是其核心來源。截至今年 1 月，日本對中東石油的依賴度高達 95.1%，且大部分需途經荷姆茲海峽，如今海峽通行受阻，日本的能源命脈被直接掐住。

市場反應迅速而劇烈。東京股市連日大跌，3 月 3 日兩大股指跌幅均超 3%，隔天日經 225 指數再跌 3.61%，所有類股全線收黑，日元也持續走弱，一度跌至 1 美元兌 157 日元區間。

權威機構的預測更令人擔憂。野村綜合研究所指出，若荷姆茲海峽長期封鎖，國際油價恐飆升至每桶 140 美元，屆時日本物價漲幅恐被推高 1.14 個百分點，經濟增速則可能被拖累 0.65 個百分點。

第一生命經濟研究所也警告，若油價突破 100 美元，日本實質 GDP 增速將被壓低 0.31 個百分點，經濟復甦前景蒙上陰影。

經濟承壓之外，日本外交處境更為尷尬。作為美國的核心盟友，日本在華府與德黑蘭之間左右為難。日本外相茂木敏充在《NHK》節目中坦言，日相高市早苗打算在下周四 (19 日) 訪美舉行首腦會談上，向美國總統川普表達日本「絕不容忍伊朗核武開發」的立場，並強調將與美國協商，希望儘快平息戰事。

然而，茂木同時也釋出緩和信號，表示願與伊朗外長通話，並暗示若伊朗停止核武開發及相關攻擊，將有利於其自身發展。

分析人士認為，這番表態顯示日本既想維持與伊朗的經貿往來，又不敢開罪美國。長期以來，日本與伊朗保持著良好關係，若公開選邊站隊，不僅將斷送日伊關係，也會削弱其在中東苦心經營多年的影響力。

這場危機再次凸顯日本長期戰略依附美國所付出的沉重代價。就在去年，美國以關稅為籌碼，強迫日本重談貿易協議，將幾乎所有日本輸美產品的基準關稅上調至 15%，重創汽車等出口支柱。此外，日本還被迫承諾向美國相關產業投資 5500 億美元，並每年增加 80 億美元的美國農產品採購。