中東局勢升溫之際，歐洲天然氣價格近日飆升至 2023 年來新高，讓歐洲在俄烏衝突爆發四年後，再度面臨嚴峻的能源緊張。

歐洲天然氣價格暴漲超50%！金融時報：歐洲再陷能源危機陰霾

《金融時報》報導，價格飆升的導火線是關鍵航道荷姆茲海峽的航運幾近停滯，加上伊朗襲擊卡達，導致全球第二大液化天然氣 (LNG) 供應國一度停產。

自上周五 (2 月 28 日) 以來，歐洲天然氣價格已上漲約五成，歐亞集團能源專家 Henning Gloystein 形容此為「雙重打擊」，歐洲剛走出工業能源危機，又迎來新一輪衝擊。

市場競爭也日益激烈。一艘原定駛往法國的 LNG 運輸船已在大西洋改道前往亞洲，成為首艘轉向的貨船。

根據大宗商品情報公司 Kpler 數據，載有尼日利亞 LNG 的「BW Brussels」號已掉頭駛向好望角。

雪上加霜的是，歐洲剛經歷異常寒冷的冬季，天然氣儲備被大量消耗。目前歐盟天然氣儲存水位不足 30%，遠低於過去五年同期約 45% 的平均水準，荷蘭、瑞典等國尤其吃緊。為明年冬天補庫的壓力巨大，若以當前價格採購，將是沉重負擔。

為應對危機，歐盟官員表示，在明年冬天前將儲存水位回補至 90% 仍有可能，且成員國尚未要求採取協調措施限制價格。

荷蘭首相 Rob Jetten 表示，正準備支持措施，但強調重點是「盡快填滿天然氣儲備」。

分析指出，雖然歐洲約八成天然氣進口已轉向美國和挪威，對俄羅斯依賴大減，且僅約一成 LNG 來自卡達，但中東供應中斷仍可能推高價格，加劇通膨並抑制經濟增長，對德國和義大利等國衝擊尤甚。

目前歐洲天然氣價格約為每兆瓦時 48.77 歐元，雖遠低於 2022 年 340 歐元的峰值，但若衝突長期化，可能引發「能源驅動型通膨大幅飆升」。

市場甚至出現延長進口俄羅斯天然氣的討論，但此舉政治爭議極大，且會遭美國反對，被認為「極不可能實現」。

俄羅斯總統普丁曾稱可能在禁令實施前切斷供應，但隨後稱只是「隨口說說」。