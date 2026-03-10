鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-11 04:42

美國總統川普週二 (10 日) 宣布：「我很高興地報告，在過去幾個小時內，我們已經擊中並完全摧毀了伊朗 10 艘閒置的布雷船和 / 或船隻，後續還會有更多。」

外媒週二引述消息人士報導，伊朗已開始在全球最關鍵的能源運輸咽喉「荷姆茲海峽」布設水雷，為持續升溫的美伊戰爭再添重大風險。

此消息傳出後，川普發文警告伊朗，不得在荷姆茲海峽布設水雷，並強調若相關情況屬實且未立即清除，伊朗將面臨前所未見的軍事後果。

川普警告文發布約莫半小時內，這篇貼文就被更新。

(圖：shutterstock)

川普寫道：「目前尚未接獲伊朗已布雷的確切報告，但若伊朗確實在該海域布設水雷，他們必須立刻清除。若伊朗主動移除任何已布設的水雷，將被視為朝正確方向邁出的一大步。」

川普同時強調，美方已準備採取強硬行動，將動用過去用於打擊毒品走私的偵測技術與飛彈能力，鎖定並摧毀任何試圖在荷姆茲海峽布雷的船隻。

他警告，美國將迅速且嚴厲地處置相關行動，並向伊朗發出明確訊號，要求其避免在全球最重要的能源航道之一採取任何升級局勢的行動。