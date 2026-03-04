鉅亨網新聞中心 2026-03-04 13:38

當前中東局勢正處於能源專家長期以來所擔憂的「最壞情景」之中，然而全球能源市場反應卻顯得異常冷靜，遲遲未突破象徵性的百元大關，顯示市場恐慌情緒明顯受壓抑。

荷姆茲海峽外圍目前有超過 150 艘油輪被迫滯留，卡達境內規模最大的液化天然氣（LNG）工廠與沙烏地阿拉伯的關鍵煉油設施相繼遭到襲擊，全球約五分之一的油氣供應動脈實質上已陷入停擺。

在如此劇烈的地緣政治衝擊下，雖然布蘭特原油價格在衝突爆發後的四天內上漲了約 30%，觸及每桶 85 美元的水準，但象徵性的百元大關依舊遲遲未被突破，這與過往幾次重大的石油危機相比，截然不同。

市場為何保持克制？結構轉變與經驗累積

究其原因，首先在於全球經濟對石油依賴的結構性轉變以及供應來源的多樣化。與 1970 年代石油禁運期間，已開發經濟體極度依賴中東供應的情況不同，現代經濟對石油的密集度已大幅降低。

加上美國已躍升為全球最大的石油生產國，配合蓋亞那、巴西與加拿大等非石油輸出國組織（OPEC）國家的穩定增產，中東地區的單一供應波動對全球市場的邊際影響力已不如以往強烈。

此外，能源貿易商在經歷過新冠疫情期間的供應鏈中斷，以及 2022 年俄烏衝突引發的能源重新分配後，已經累積了極為豐富的「危機重組」經驗。這些市場參與者現在更有能力在短時間內調整全球能源流向，尋找替代來源與運輸路徑。

分析人士指出，過去 5 年間市場經歷的衝擊強度，幾乎等同於過往 25 年的總和，這讓交易商對短期的供應中斷產生了一種韌性，甚至出現了某種程度的「自滿」。

庫存的充裕程度也是穩定市場信心的重要支柱。在本次衝突爆發前，全球石油市場本就處於供應相對充裕的狀態，各國有充足的時間儲備原油。目前全球地面庫存雖然處於歷史偏低水平，但絕對值仍高達 20 億桶，足以提供緩衝空間。

以中國為例，其目前的儲備量足以支撐超過 124 天的國內消費需求。同時，沙烏地阿拉伯與阿聯酋擁有可繞過荷姆茲海峽的輸油管道，每日具備轉移約 900 萬桶原油的能力。這種「備份方案」的存在，讓市場在面對海峽封鎖時，並未立即陷入絕望。

實質政治因素同樣在背後發揮了制約作用。隨著 11 月中期選舉臨近，白宮對於壓制國內通膨有著強烈的政治動機。

市場普遍預期，一旦油價出現失控式的攀升，美國政府將隨時準備釋放其戰略石油儲備（SPR）以平抑價格。這種潛在的政府干預力量，也讓投機客在推高油價時有所顧忌。

何種情境將推動油價破百？

儘管市場目前表現克制，但這並不代表危機已經解除。分析師一致認為，當前油價走勢的關鍵變數在於「中斷持續的時間」與「局勢升級的強度」。

目前布蘭特原油維持在 80 至 90 美元區間是基於「海峽能迅速恢復通航」的基準預測。然而，一旦局勢失控，油價破百將是不可避免的宿命。

推動油價突破 100 美元的首要情境是封鎖的長期化，若荷姆茲海峽的封鎖持續超過兩週，預計將有超過 2.5 億桶原油被困滯在海面。這不僅會造成消費端供應緊缺，更會引發上游生產端的連鎖反應。

由於海灣國家的儲油設施容量有限，當儲槽達到飽和臨界點時，這些國家將被迫關停油田產能。

目前，伊拉克已因為儲槽達到臨界水平而部分關停了全球最大的魯邁拉油田，這正是危機惡化的前兆。一旦生產端被迫停產，重啟油田所需的技術成本與時間，將使供應缺口從「暫時性中斷」轉變為「中長期缺失」。

另一個關鍵因素是地緣政治的持續升級。如果伊朗選擇在外交談判前持續加大軍事行動以換取談判籌碼，衝突的範圍可能從目前的代理人襲擊擴散至更廣泛的區域戰爭。

若區域內的關鍵港口設施遭受結構性損毀，而不僅僅是航線受阻，市場的風險溢價將會急劇噴發。屆時，僅靠釋放儲備或調整物流路徑將難以補足市場信心。