一通電話改變戰局！尼坦雅胡曝哈米尼行蹤 川普拍板對伊攻擊
鉅亨網編譯羅昀玫
美國與以色列日前對伊朗發動大規模空襲，導致伊朗最高領袖哈米尼身亡。美媒《Axios》最新消息揭露，這場改變中東局勢的軍事行動，其關鍵轉折點竟來自一通電話。
《Axios》週三 (4 日) 報導指出，以色列總理尼坦雅胡在 2 月 23 日致電美國總統川普，提供一項高度敏感的情報，最終讓美方迅速拍板行動。
尼坦雅胡當天在白宮戰情室與川普通話時透露，伊朗最高領袖哈米尼與多名核心顧問將於 2 月 28 日上午在德黑蘭同一地點會面。
三名知情人士表示，尼坦雅胡告訴川普，只要發動一次精準且具破壞力的空襲，便可能一次性重創伊朗最高決策圈。
這項情報立即引發華府高度關注。知情官員透露，在川普指示下，美國中央情報局 (CIA) 迅速對以色列軍事情報進行核實，確認哈米尼與多名高層確實可能同時現身。
對美以而言，這被視為極為罕見的「戰略機會」，也是美以兩國元首都不願錯過的目標。
事實上，在得知這項情報之前，川普已傾向對伊朗採取軍事行動，但尚未決定具體時機。
美國與以色列官員指出，在戰爭爆發前的兩個月內，川普與尼坦雅胡共會面兩次、通話多達 15 次，雙方持續就伊朗問題進行密集協調，原本兩國曾考慮更早發動攻擊，但因情報與天候等作戰因素而延後。
到 2 月 26 日，CIA 已完全確認情報內容。就在同一天，川普特使庫許納與威特科夫在日內瓦與伊朗官員進行長時間談判後向白宮回報，外交斡旋幾乎沒有進展。
知情官員指出，特使在通話中向川普表示，如果 (川普) 總統仍希望透過外交達成協議，他們會繼續努力，但伊朗方面顯然不願接受華府能接受的條件。
隨著情報被確認、外交談判陷入僵局，川普最終於美東時間 2 月 27 日下午 3 時 38 分下達行動命令。約 11 小時後，美軍與以色列對德黑蘭發動空襲，哈米尼在攻擊中喪生，衝突迅速升高。
美國官員指出，川普在整個過程中一方面推動外交談判，另一方面也同步與以色列進行軍事規畫，不斷評估兩條路線的可能性。
至於外界質疑美國是否被以色列捲入戰爭，美國國務卿盧比歐則強調，對伊朗採取軍事行動「無論如何都會發生」，只是時間點不同，而當時的情報讓成功機率大幅提高。
然而，由於行動時程被大幅提前，白宮原本計畫逐步向外界建立開戰理由的策略也被打亂。
部分美國官員坦言，政府最終是在空襲發生後才開始對外說明行動理由，訊息傳遞一度顯得混亂。
此外，由於美以對行動高度保密，許多身處中東地區的美國公民在伊朗展開報復攻擊時毫無準備。美國國務院事後緊急展開撤離行動，協助超過 1500 名美國人離開當地。
面對外界揣測尼坦雅胡主導了決策，川普則否認相關說法。
川普表示，美國當時正在與伊朗談判，但他認為伊朗可能先發動攻擊，因此支持先發制人的行動，並強調：「如果說有誰逼誰動手，那可能是我逼以色列出手。」
- 避險需求上升 解析美元、日圓的波動規律
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 戰火連天還能逢低買入？投資人重新評估戰爭行情
- 川普稱伊朗「發射裝置快用完」 政權正遭「重創」
- 五角大廈外洩資料：美軍飛彈庫存恐難支撐長期對伊作戰
- 油價衝100美元？長期封鎖荷莫茲海峽 恐重演1970年代石油危機
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告