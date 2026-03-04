近6成美國人反對川普對伊朗動武！民調：共和黨MAGA與非MAGA現分裂、歐盟立場分歧

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-04 11:32

在美國與以色列對伊朗動武、並傳出伊朗最高領袖哈米尼身亡之際，跨大西洋陣營卻未能形成一致立場：根據《CNN》民調，近六成美國民眾反對對伊朗採取軍事行動，質疑美國總統川普決策與戰略規劃，並擔憂衝突恐演變為長期戰爭；與此同時，歐洲各國的反應同樣出現分歧。

近6成美國人反對川普對伊朗動武。（圖：Shutterstock）

根據《CNN》委託民調機構 SSRS 進行的最新調查，近六成美國民眾不贊成美國對伊朗採取軍事行動，多數人並認為，兩國之間爆發長期軍事衝突的可能性相當高。

‌



這項民調在美國與以色列對伊朗發動攻擊、引發戰爭後不久進行，結果顯示，多數受訪者對川普處理此事的方式抱持質疑態度。

大部分人表示，他們不信任川普能在美國對伊朗動武問題上做出正確決定；其中 60% 認為他並沒有清晰的應對計畫，62% 則認為，若要進一步採取軍事行動，他應先取得國會授權。

僅略高於四分之一（27%）的受訪者認為，美國在動用軍事力量前，已對伊朗做出足夠的外交努力；有 39% 表示，美國在訴諸武力前的外交斡旋不夠充分，另有 33% 表示不確定。

這項民調於週六與週日進行，時間點在傳出伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在攻擊中身亡的消息之後，但大致早於 6 名美軍士兵陣亡的報導曝光之前。

反對空襲者近六成 支持推翻伊朗政權意見分歧

整體而言，59% 的美國民眾不贊成最初對伊朗發動攻擊的決定，41% 表示贊成。其中，「強烈反對」（31%）的比例約為「強烈贊成」（16%）的兩倍。

至於是否支持美國試圖推翻伊朗政府，44% 表示贊成，56% 反對。

然而，在是否派遣美國地面部隊進入伊朗的問題上，僅 12% 表示支持，60% 反對，另有 28% 表示不確定。

此外，多數受訪者（56%）認為，美國與伊朗之間爆發長期軍事衝突「至少有一定可能性」，其中 24% 認為這是「非常可能」的結果。

當《CNN》週一詢問川普戰爭可能持續多久時，他表示：「我不希望它拖得太久。我一直認為會是四週。而我們現在進度還略為超前。」

軍事行動恐加劇威脅 難以降低風險

《CNN》今年 1 月進行的另一項民調顯示，絕大多數美國人將伊朗視為對美國不友善或敵對國家（89% 持此看法）。自 2000 年以來的歷次《CNN》民調中，始終有超過七成美國人認為伊朗是不友善或敵對的國家。

然而，最新民調顯示，鮮少民眾認為此次軍事行動能降低美國面臨來自伊朗的風險。

54% 的受訪者表示，伊朗將因這次軍事行動而對美國構成更大的威脅；僅 28% 認為空襲會讓伊朗帶來的威脅減少。即便在整體支持軍事行動的受訪者當中，約有四成仍不相信此舉能降低伊朗的威脅。

此外，這次民調結果與去年夏天美國為削弱伊朗核能力而發動空襲後所做的《CNN》調查結果高度一致。

自那以來，整體民意變化幅度不大，但整體趨勢普遍更傾向於減少對對伊朗採取軍事行動的支持。

共和黨支持度高 MAGA 與非 MAGA 差距明顯

從政黨傾向來看，共和黨人明顯比無黨籍與民主黨人更支持此次對伊朗的軍事行動。77% 的共和黨受訪者表示贊成週末的軍事打擊，相較之下，僅 32% 的無黨籍人士與 18% 的民主黨人支持。

此外，58% 的共和黨人認為此舉可能降低伊朗對美國構成的威脅，而持相同看法的無黨籍人士與民主黨人比例分別為 21% 與 9%。

有 83% 的共和黨人認為川普對局勢有明確處理計畫；但多數無黨籍人士（70%）與民主黨人（88%）則質疑他並無清晰戰略。

不過，在兩項議題上，共和黨內部看法較為分歧。對於此次行動是否可能導致美伊長期軍事衝突，意見幾乎各半（44% 認為至少有一定可能，44% 認為不太可能）。

至於是否派遣地面部隊進入伊朗，反對者（38%）與不確定者（35%）比例高於支持者（27%）。儘管如此，與去年相比，共和黨人支持向伊朗派遣地面部隊的比例仍增加了 11 個百分點。

在共和黨內，自認屬於「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的成員，與非 MAGA 成員之間存在明顯分歧，而這種差距主要與對總統的信任程度有關。

MAGA 派共和黨人比非 MAGA 者高出 30 個百分點表示「強烈贊成」動武決定；高出 34 個百分點認為此舉將降低伊朗對美威脅；在對川普於對伊動武決策能力的高度信任上，更高出近 50 個百分點。

整體而言，川普核心支持者對軍事行動展現初步支持，但在全體國民層面，多數主要人口族群，包括男女、白人、非裔與拉丁裔成年人，以及各年齡層，皆對此次對伊朗動武持反對立場。

歐洲立場分歧、態度遲疑

歐洲內部對此也呈現分歧。

就在歐盟仍為聯合聲明措辭斟酌之際，法國、德國與英國已於週日（1 日）晚間率先發表語氣更為強硬的聯合聲明，表示將採取「必要且適度」的防禦性軍事措施，並與美國及地區盟友合作，保護自身與盟友利益。

英國方面，儘管早前以國際法疑慮為由，拒絕參與最初對伊朗的攻擊行動，但 1 日已同意美方請求，允許在英國軍事基地範圍內，為針對伊朗飛彈設施的「有限防禦目的」行動提供使用權。

數小時後，位於賽普勒斯的阿克羅蒂里皇家空軍基地即傳出疑似遭無人機襲擊，再度引發關注。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，英國已從伊拉克戰爭的錯誤中吸取教訓，未參與對伊朗的最初空襲，「現在也不會加入進攻行動」。

在歐盟內部，對局勢的回應顯得審慎而複雜。歐盟官方聲明措辭相對保守，呼籲各方遵守國際法，要求伊朗停止發展飛彈計畫，並強調恢復區域安全、支持伊朗人民的基本自由。

是否在聲明中強調「國際法」，成為歐盟外長視訊會議上的主要爭議。一些成員國擔心，此舉可能被外界解讀為對美國與以色列的間接批評。

作為距離衝突最近的歐盟國家，同時也是現任歐盟理事會輪值主席國的賽普勒斯，已宣布將於週二召開綜合政治危機應對機制會議，協調歐盟機構與成員國，重點評估內部安全、貿易流通及能源供應風險。該機制曾在移民危機及俄烏戰爭爆發時啟動。

此外，歐盟亦正籌備本週與海灣國家外長舉行緊急會談，以因應區域情勢升溫。

歐洲各國領導人公開表態亦不一致。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）強烈譴責美以空襲，警告此舉將帶來「更加不確定、更加敵對的國際秩序」；德國總理默茨（Friedrich Merz）則表示，現在「不是對盟友說教的時候」。