周二僅1艘通過！荷姆茲海峽實質斷航+波灣國家能源設施遇襲 油價為何仍未漲破100美元？

儘管荷姆茲海峽航運實質停滯，卡達最大液化天然氣工廠與沙烏地阿拉伯重要煉油設施也相繼遇襲，但國際油價卻未如能源專家預測般衝破每桶 100 美元大關。

美伊衝突爆發迄今已經四天，布蘭特原油價格累計上漲約 30%，周二 (3 日) 觸及每桶 85 美元，創 2024 年 7 月來新高，但相較歷次石油危機，市場反應明顯克制。

根據英國《金融時報》報導，目前逾 150 艘油輪滯留荷姆茲海峽外圍，船東與保險公司拒絕讓船隻穿越交火區，全球約五分之一油氣供應通道陷入停擺。

能源數據分析公司 Welligence 分析師 Carlos Bellorin 指出，市場傾向觀望，但情勢持續升級，伊朗並未降溫，油價走勢取決於中斷的持續時間與強度。

市場之所以未出現恐慌，原因多重。首先，與 1970 年代石油危機相比，如今發達國家對石油依賴度大幅降低，美國已成全球最大產油國，圭亞那、巴西、加拿大等新增供應不斷湧入市場。

其次，新冠疫情與 2022 年俄烏衝突讓貿易商累積了豐富的應變經驗。澳洲 MST Financial 分析師 Saul Kavonic 指出，過去五年衝擊堪比前 25 年總和，令市場對短期供應中斷更從容，甚至略顯自滿。

此外，臨近 11 月美國期中選舉，白宮有壓制通膨的強烈動機，必要時可釋放戰略儲油。

此外，市場在衝突爆發前供應充裕，各國已補充庫存。Vortexa 數據顯示，中國原油儲備可支撐 124 天消費，全球地面庫存約 20 億桶，沙國與阿拉伯聯合大公國每日可透過管道繞行 900 萬桶出口。

分析師普遍預測，若荷姆茲海峽短期恢復通航，油價將維持 80 至 90 美元區間，但若封鎖持續兩周，逾 2.5 億桶原油將受困，部分油田恐被迫關停，油價將突破百元關卡。

目前，伊拉克已因儲油罐達「臨界水位」而關閉全球最大油田魯邁拉部分產能。