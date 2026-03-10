鉅亨網新聞中心 2026-03-10 10:48

歐美能源市場正陷入新一輪供應恐慌。受美國與以色列對伊朗實施空襲影響，國際油價基準布蘭特原油一度暴漲至每桶 119.5 美元，雖然隨後回落，但歐洲天然氣價格亦隨之劇烈波動，英國天然氣月度價格漲幅一度逼近兩成。

這場危機的核心在於全球能源命脈：荷姆茲海峽。這條承擔全球約五分之一石油與液化天然氣運輸的狹窄通道，因戰爭升級已實質關閉逾週。原定前往歐洲的油輪與天然氣船被迫繞道或停航，直接衝擊西方國家的能源安全儲備。

數據顯示，英國目前的天然氣儲存量已降至不足兩天用量，儘管政府強調具備多元供應渠道，但在供應鏈中斷的威脅下，市場焦慮仍促使歐洲股市全面重挫，道瓊歐洲斯托克 600 指數更抹去了今年以來的全部漲幅。

面對能源體系的脆弱性，西方國家正重啟「緊急武器」。由國際能源總署（IEA）協調，七國集團（G7）財長正研議聯合釋放戰略石油儲備。美國官員提議，若情勢持續惡化，將考慮釋放高達 4 億桶石油。

儘管美方表示高油價是維護安全所需的「短期代價」，但伊朗方面隨即發出強硬警告，稱若戰爭持續升級，油價可能突破每桶 200 美元。

歷史經驗顯示，全球能源危機往往與中東局勢息息相關。從 1973 年的石油禁運到今日的衝突，中東砲火再度考驗著歐美脆弱的能源體系。

目前歐洲尚未建立完全穩定的新供應體系，各國能源結構的差異進一步放大了風險。相比於歐洲國家尚能支撐數週的儲備，英國等國高度依賴即時供應與管道互聯，導致庫存水平極易受到國際局勢波動。