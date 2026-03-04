鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-04 09:48

隨著中東局勢驟然升級，全球金融市場周二 (3 日) 陷入混亂，傳統避險邏輯被徹底打破。

除油價和美元外，各類資產周二普遍遭遇拋售，布蘭特油價單日飆近 7%，美元兌歐元、英鎊和日元均升至數月高位，顯示資金正加速湧入傳統「安全港」。

與此，美國三大股指全線下挫，那斯達克重挫逾 2%，標普跌至兩個多月新低，2 年期美債殖利率一度沖高至 3.599%，創 1 月底以來最高。

波士頓道富投資管理公司首席投資策略師 Michael Arone 認為，這種無差別拋售是市場面對高度不確定性的典型反應。金價在觸及四周高點後單日下跌 4%，說明投資者正不計成本地套現，只願持有現金和能源等「硬資產」。

市場劇烈波動背後是多重因素疊加，先前對美伊衝突的過度樂觀、長期累積的高槓桿部位，以及油價上漲引發的通膨擔憂。

36 South Capital Advisors 交易主管 George Adcock 指出，當市場開始對多種可能結果同時定價，資產之間的相關性會急劇上升，導致投資組合出現嚴重的 VaR 衝擊，也就是風險模型失效、虧損遠超預估的情形。

在此背景下，貨幣市場基金迎來巨額資金流入。根據 LSEG 數據，全球貨幣市場基金周一 (3 日) 吸收資金 479 億美元，創近期新高，而同期美股基金遭遇 96 億美元淨贖回，全球股票基金撤資 91 億美元，反映資金正大規模撤離風險資產。

摩根資產管理全球首席策略師 David Kelly 觀察到，本輪避險資金並未湧入美債等傳統美元資產，而是停留在短期現金工具上，顯示出市場對流動性的極度渴求。

紐約道富投資管理黃金策略主管 Aakash Doshi 則指出，黃金市場正出現獲利了結潮，投資者將其變現來應對追加保證金或強制平倉的壓力。