美以空襲伊朗引發通膨螺旋？10年期美債殖利率破4.1% 專家預警：CPI恐再彈0.5%

華爾街認為，在美國與以色列上週末聯手對伊朗發動軍事打擊後，通膨螺旋式上升、失控飆漲的風險，足以解釋本週市場出現的所有動盪與混亂。

根據《Business Insider》報導，市場自上週末美國與以色列對伊朗發動攻擊以來的劇烈波動，核心原因在於外界擔憂通膨可能失控。市場害怕這場戰爭會在一段時間內推高油價，打亂整體物價前景。

而此時，美國總統川普正將「提升民眾可負擔性」作為施政重點，但經濟成長動能卻可能正在減弱。

自美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，作為通膨關鍵成本因素的油價大幅飆升。全球基準油價布蘭特原油週二（3 日）一度升至每桶 84 美元，創下一年多來新高。

儘管近幾個月消費者物價略有回落，但市場已開始討論是否會出現類似 1970 年代那種推升通膨飆漲的「石油價格衝擊」。

上週五，作為通膨前瞻指標的批發物價數據遠高於預期已先行點燃通膨疑慮；近期油價的進一步上漲，更是為這股擔憂火上加油。

盈透證券高級經濟學家 José Torres 表示：「由於石油在經濟體系中占有極其重要的地位，一旦油價上升，通膨幾乎會立即跟著攀升。」

Torres 指出，近期美國公債殖利率的飆升，同樣反映市場對通膨升溫的憂慮。投資人拋售美國公債，因為他們預期未來通膨將更為火熱，聯準會（Fed）降息空間也將縮小。

其中，被視為全球資產定價基準的 10 年期美國公債殖利率週二一度攀升至 4.1%。

金融服務公司 Siebert Financial 投資長 Mark Malek 在 3 日致客戶的報告中指出：「油價飆升不只是能源市場的故事；它是一種會透過宏觀經濟機制層層傳導、推升通膨的力量，供應路線受阻的時間越長，結構性通膨風險就越高。」

Malek 表示，若原油價格維持目前的高檔水準，他預估今年消費者物價指數（CPI）可能上升約 0.5 個百分點。

此外，法國興業銀行經濟學家也警告，若油價升至每桶 90 美元並維持至少三個月，全球通膨可能增加多達 1 個百分點。

川普「可負擔」承諾面臨考驗

通膨疑慮升溫，對美國總統川普而言時機極為不利。隨著中期選舉逼近，他近來將「提升可負擔性」列為施政核心目標，甚至提出 50 年期房貸、信用卡利率上限，以及要求聯準會盡速降息等構想。

川普也在國情咨文演說中暗示，民眾的可負擔性已有所改善，並一度表示物價「正在急劇下跌」。

然而，在多數市場專家看來，這樣的說法遠非理所當然，未來走勢仍充滿變數。

與此同時，隨著中東衝突持續升溫，另一項川普關注的重點「借貸成本」也同步攀升。

根據《Mortgage News Daily》數據，截至本週一（2 日）的一週內，30 年期房貸平均利率上升 13 個基點至 6.12%；而就在上週，該利率才一度跌破 6%，創下自 2022 年以來的最低水準。

停滯性通膨風險升高

對通膨升溫的憂慮也削弱了經濟前景。越來越多預測機構警告，若物價上漲侵蝕經濟成長，停滯性通膨的風險將提高。

所謂停滯性通膨，是指物價失控飆升、經濟卻陷入低迷的狀況，通常被視為金融市場最糟糕的情境之一。

事實上，經濟成長在過去一季已令市場失望。美國 2025 年全年實質 GDP 年增率僅 1.4%，低於原先預期的 2.8%。

Malek 表示，他認為停滯性通膨的風險已經上升。在過去幾年物價持續累積上漲、許多美國民眾已承受沉重壓力的情況下，即便通膨出現「小幅變動」，都可能對經濟成長造成打擊。

David Russell 也在報告中指出，他看到出現「停滯性通膨衝擊」的可能性，伴隨而來的是「螺旋式上升的價格」。

TS Lombard 董事總經理 Grace Fan 3 日則在報告中形容，川普在中東協助引發的衝突，看起來像是他「自己打上的戈耳狄俄斯之結」，並指出中期選舉將至，使局勢更顯複雜。

Paul Hickey 表示，若通膨疑慮持續升溫，川普在地緣政治議題上的立場可能轉趨溫和。他指出，若衝突再延續數週，或原油價格「飆破天際」，總統可能會出面安撫市場。

談及更高通膨的可能性時，他直言：「這無論如何都談不上有助於提升可負擔能力。」

當被問及市場對伊朗戰事的反應時，白宮則引述川普週二向記者談及油價的說法作為回應。