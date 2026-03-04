鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-04 12:20

美國總統川普週二（3 日）表示，他之所以下令美軍加入以色列對伊朗的攻擊，是因為他相信伊朗即將率先發動攻擊；然而，此說法與前一天其美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）對這場戰爭如何爆發所提出的理由相互矛盾。

根據《路透》報導，盧比歐週一（2 日）告訴記者，美方之所以發動攻擊，是因為擔心伊朗會對以色列計畫中針對德黑蘭的行動進行報復。

‌



盧比歐表示：「我們知道以色列將採取行動；我們也知道那會引發針對美軍的攻擊；而且我們清楚，如果不在他們發動那些攻擊前先發制人，我們將承受更高的傷亡。」

面對外界質疑以色列將美國推入衝突，川普則予以否認。由於政府對戰爭起因說法不一，加上部分支持者與民主黨人批評他發動一場「選擇性的戰爭」，川普正承受壓力。

川普在白宮橢圓形辦公室會晤德國總理默茨（Friedrich Merz）時對記者表示：「也許是我迫使他們（以色列）提前行動。我們當時正在和那些瘋子談判，而我認為他們會先發動攻擊。如果我們不出手，他們就會先動手。我對此深信不疑。」

伊朗方面表示，美國的軍事攻擊毫無挑釁依據。

多名知名保守派評論員則加大對伊朗空襲行動的批評力度，認為盧比歐的說法顯示，真正主導局勢的是以色列，而非川普政府。

保守派 Podcast 主持人 Matt Walsh 在社群平台 X 上向其 400 萬名追隨者寫道：「他（盧比歐）根本是在直接告訴我們，我們之所以與伊朗開戰，是因為以色列逼我們出手，這幾乎是他能說出的最糟糕言論。」

另一名保守派 Podcast 主持人 Megyn Kelly 則表示，她對川普攻擊伊朗的決定抱持疑慮。

Kelly 指出：「我們政府的職責不是替伊朗或以色列著想，而是為美國人民著想。這在我看來，很明顯更像是以色列的戰爭。」

來自川普右派陣營的批評聲浪升高之際，共和黨正努力在 11 月的期中選舉中保住對美國國會的控制權。

白宮啟動「損害控制」

圍繞戰爭爆發前經過的爭論，迫使白宮展開「損害控制」。

自美以空戰三天前爆發以來，川普週二首度在公開場合接受媒體提問。此前，他僅透過兩段影片、與特定記者的一對一訪談，以及週一在白宮的簡短談話說明空襲行動。

川普表示，在上週四美國與伊朗於日內瓦舉行談判後，他認為伊朗已瀕臨發動攻擊，但未提出證據支持其說法。伊朗方面則形容談判氣氛正面，並計畫在未來幾天持續磋商。

川普說：「這是必須做的事。」不過，在戰事開始前，他並未對外提出完整而具體的開戰理由。

盧比歐週二在國會山莊被追問先前說法時對記者表示：「重點很簡單：川普總統決定，我們不會讓自己先被打。就是這麼簡單。」

兩名川普政府高層官員週二也與媒體舉行電話會議，說明軍事行動前的來龍去脈，特別是由美國特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）在阿曼斡旋下，於日內瓦與伊朗官員進行的會談。

官員指出，威特科夫與庫許納在會談中多次要求伊朗放棄鈾濃縮活動，但伊朗提出的方案則允許其在伊朗北部的德黑蘭研究反應爐提高鈾濃縮比例。

根據官員說法，美方特使認為伊朗是在拖延時間。其中一名官員表示：「他們不願放棄為取得核彈所需保留的關鍵基礎。」

伊朗否認尋求發展核武。特使隨後向川普回報，認為或許能達成類似 2015 年歐巴馬政府與世界強權談成的伊朗核協議，但可能需要數月時間。