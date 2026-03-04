鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-04 17:00

隨著美伊衝突升溫，期貨市場交易員正大幅調降對聯準會 (Fed) 今年降息的預期，反映戰事可能引發油價飆升並加劇通膨壓力，導致央行更難降息。

全球公債連兩天遭到大幅拋售，殖利率反向走高，但盤中回吐部分漲幅，顯示部分美國交易員樂觀認為這場衝突不會演變成持久危機，且美國在能源領域的地位也優於歐洲其他國家。

‌



美國利率期貨顯示，追蹤 2026 年 12 月至 2027 年 12 月合約的隔夜擔保融資利率 (SOFR) 利差，在周二 (3 日) 降至負 15 個基點，是本周期新低。這與幾周前市場仍預期人工智慧 (AI) 抑制通膨、就業市場降溫而將有多次降息的情況相比，可說是急轉直下。

Wellington Management 投資組合經理 Brij Khurana 說：「這是油市與美國公債市場的反應，原本價格已經反映 Fed 將大幅降息的預期。但目前通膨仍高於目標，市場需要重新調整降息預期。」

歐洲央行 (ECB) 與英國央行 (BOE) 利率期貨也呈現類似走勢：部分期貨合約顯示 ECB 今年升息機率曾一度超過 60%。美國公債市場同樣反映通膨疑慮，長短期公債殖利率上揚，其中對貨幣政策最敏感的兩年期公債殖利率接近年度高點。

ECB 首席經濟學家 Philip Lane 接受英國《金融時報》採訪時表示，中東戰爭曠日持久可能會導致歐元區通膨大幅飆升，並降低經濟成長。