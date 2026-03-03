鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-03 14:51

伊朗危機重新引發金融市場對通膨的擔憂，全球債市剛取得新冠疫情爆發以來最好開年表現，如今前景蒙上陰影。

自周一 (2 日) 起，從雪梨到東京的交易員一直在拋售政府債券，為中東地區可能曠日持久的衝突將推高油價並加劇通膨做好準備，這些擔憂正削弱固定收益資產的避險吸引力，美國、日本、澳洲、紐西蘭和南韓等國債本周均走跌。

日本國債周一受避險需求推動上漲，但周二在油價高漲引發通膨擔憂的背景下回落，日本 10 年期國債 (JP10YY) 周二 (3 日) 的拍賣需求強於過去一年平均，在中東衝突升級之際緩解投資人緊張情緒，周二拍賣投標倍數為 3.3，高於上次拍賣的 3.02，也高於 12 個月均值 3.23，市場焦點目前轉向周四 (5 日) 的 30 年期國債拍賣。

與此同時，澳洲央行總裁 Michele Bullock 警告，通膨擔憂恐導致該銀行在本月底升息。麥格理銀行策略師 Gareth Berry 指出，不同於普遍認知，來自中東並危及能源輸送的衝擊通常會導致全球債券殖利率上升而非下降，尤其是在當前這種貨幣寬鬆政策已被市場提前消化，如今看來更不可能發生時更是如此。

伊朗戰事會持續多久及波及的範圍都不確定，也讓通膨擔憂再次成為市場關注的焦點，這削弱主權債券在衝突時期的避險吸引力，並升高了長期遭到拋售的可能性。

日本國債全線下跌，10 年期殖利率上漲 6 個基點，澳洲 10 年期公債殖利率 (AU10YY) 殖利率一度上漲 12 個基點至 4.75%，創近兩周新高。