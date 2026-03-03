鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-03 12:40

市場上有句老話叫「買在子彈飛行時」，而美國投資人周一 (2 日) 的確奉行了這句話：儘管美國聯手以色列對伊朗發動空襲，讓美股隨全球股市開低，但到了午盤時段大致收斂跌幅、甚至收紅。

標普 500 與那斯達克綜合指數終場小漲，道瓊工業指數終場仍跌 73 點，但已經大幅脫離當日盤中低點。

‌



國際股市卻無法拋售潮中獲得喘息，追蹤國際股市指數的 iShares MSCI ACWI 非美國 ETF(ACWX-US) 周一下跌 1.7%，是 1 月底以來表現最糟糕的一天。黃金、美元等避險資產走強，美元指數 (DXY) 創下 7 月以來表現最好的一天。

過去幾年，投資人已被訓練成在地緣政治壓力期間反射性地「逢低買進」。儘管前路不明，老習慣顯然難以改變。

Wealthspire Advisors 首席市場策略師 Chris Maxey 說：「美國與伊朗 之間的衝突確實難以理解、也難以預測下一步，但許多投資人一生中經歷過多次這類事件，意識到過度反應並無益處，導致他們在周一選擇淡化處理。」

多位策略師表示，美股周一的韌性原因不只如此，還包括：

1、美國是能源淨出口國

能源價格飆升，是撼動歐亞股市的主因，但美股影響較小的一個重要原因是：自 2019 年川普展開美國總統第一任期以來，美國一直是能源淨出口國。

美股周一的支柱，來自能源與國防股的飆升，標普 500 能源類股收在歷史高點。

Clocktower Group 首席市場策略師 Eric Wallerstein 說：「我們是淨出口國——我們幾乎就像一個能從高能源價格中獲益的石油輸出國家組織 (OPEC) 成員國，這也抑制了高能源價傳導到核心通膨的效應。」

2、伊朗實力已大幅削弱

2026 年的伊朗已比不上 2015 年或 2023 年 (哈瑪斯攻擊以色列之前) 的樣子。在與美國及以色列多次交火後，伊朗的防禦能力已耗盡，經濟制裁已經重傷經濟，而政權在大規模抗議後陷入動盪不安。

Wallerstein 說：「這可能是伊朗在中東的最後喘息。」

3、強勁的 PMI 數據

在軍事衝突中，美國投資人周一收到一個經濟利多消息：ISM 製造業指數在 2 月報 52.4，仍是連續第二個月高於代表景氣擴張分界線的 50 。這讓小型股為之振奮，加上區域銀行股反彈，幫助羅素 2000 收高。

4、科技股估值具吸引力

風險依然存在

投資人目前判定，這場衝突可能會在實際影響到企業獲利之前就結束，但是情況仍有變數。

川普周一表示，對炎郎伊朗軍事行動抱持開放態度，並稱衝突可能持續超過數周。

Wallerstein 警告，如果油氣供應持續中斷超過兩三個禮拜，將損害依賴進口能源的歐亞經濟體。

摩根大通 (JPMorgan Chase) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 較為悲觀，警告市場存在「大量自滿」(complacency)，且通膨仍是風險。