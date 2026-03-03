川普稱軍事行動或持續逾一月 投資人押注大型油企

鉅亨網編譯許家華 2026-03-03 11:12

美國與以色列對伊朗發動攻擊後，中東局勢迅速升溫，帶動國際油價飆升，美國能源類股周一 (2 日) 全面走高。

（圖：REUTERS/TPG）

Exxon Mobil(XOM-US) 上漲 1.1%，Chevron Corporation(CVX-US) 勁揚 1.5%，收在 189.60 美元，創下歷史收盤新高，超越 2022 年 11 月 15 日的前高 188.05 美元。其他大型能源股亦同步上漲，市場認為若波斯灣供應進一步受阻，股價仍有上行空間。

美國總統川普周一 (2 日) 下午在白宮活動上表示，對伊朗的軍事行動可能持續一個多月，「我們有能力持續更久。」此番談話加劇市場對衝突長期化的預期。

除 Exxon 外，Occidental Petroleum(OXY-US) 股價上漲 2.1%，ConocoPhillips(COP-US) 大漲 4.2%。分析人士指出，油價走升通常為美國油氣企業帶來利多，特別是在全球供應面臨風險之際。

Alpine Macro 策略師 Dan Alamariu 表示，區域外能源股將出現更明顯漲勢，因為這些公司股價與油氣價格高度連動，一旦波斯灣供應中斷，將成為替代供應來源。他說，該機構先前已建議將此類股票作為對沖相關風險的工具。

瑞穗證券分析師 Nitin Kumar 則指出，在局勢明朗之前，投資人可能偏好大型指標股，包括 Exxon、Chevron、ConocoPhillips、EOG Resources(EOG-US)、Occidental 與 Diamondback Energy(FANG-US)。他表示，儘管規模較小或財務槓桿較高的公司可能具備更大上漲潛力，但短期內資金流向預計仍將集中於大型龍頭企業。

自上周六以來，中東衝突持續升級。市場傳出沙烏地阿拉伯拉斯坦努拉 (Ras Tanura) 煉油廠遭到攻擊的消息，科威特有 3 名美軍士兵喪生，以色列亦與德黑蘭支持的黎巴嫩真主黨爆發交火。