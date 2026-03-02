鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-02 18:00

在美伊談判甫傳出「良好進展」之際，美國與以色列卻突襲伊朗，引爆區域緊張局勢。由於行動前幾乎沒有對外說明，也未取得國會正式授權，華府此舉在美國國內外引發廣泛質疑與批評。

美國總統川普所領導的政府將此次軍事行動定調為「預防性戰爭」，聲稱此舉旨在阻止伊朗未來對美方構成威脅。然而，多家美國媒體指出，白宮並未提出具體證據證明伊朗近期有意對美國發動攻擊。

‌



根據《Politico》報導，在中東出現數十年來最大規模軍事集結之際，白宮至今仍未正式向國會或公眾清楚說明，究竟何種迫切威脅促使其發動這場可能顛覆區域局勢、甚至將美國拖入另一場中東戰爭的重大攻擊。

美以發動攻擊 12 小時後，川普政府才首度試探性說明行動理由。

一名美國官員於週六（28 日）對媒體表示，美方評估若等待伊朗先行出手，將導致更多美軍傷亡。另有官員稱，川普是在認定伊朗不願徹底停止鈾濃縮活動後，下令展開打擊的。

然而，報導指出，政府是在戰事爆發後才開始為行動構築論述，這種「先開戰、後說明」的模式在美國歷史上幾乎沒有先例。

美國五角大廈打破慣例未舉行簡報

分析指出，美軍對伊朗發動軍事打擊 36 小時後，五角大廈仍未舉行正式簡報會，打破自越戰以來在重大軍事行動後舉行說明會的慣例。

與過去發動大規模軍事行動的總統不同，川普也幾乎未爭取國會、美國盟友或國內民意支持。

紐澤西州民主黨聯邦參議員 Andy Kim 批評，川普政府所稱的威脅，很可能只是伊朗對美方在當地前所未有軍事集結的回應。他直言，這是川普先決定採取行動，再由政府為其行為尋找辯護依據的案例。

美國對外關係委員會前主席哈斯（Richard Haass）接受《紐約時報》訪問時表示，這場攻擊如同第二次伊拉克戰爭，是「選擇之戰」而非「必要之戰」。

他指出，這是一場典型的預防性打擊，問題在於「為何是現在」，因為仍有其他選項，包括在軍事壓力下達成外交協議、實施貿易禁運或攔截伊朗船隻。

《紐約時報》進一步指出，在國際法框架下，「先發制人」與「預防性打擊」差異巨大。若敵對力量已迫在眉睫準備攻擊，率先反擊可能被視為合法；但若強國為防範未來潛在能力而對較弱國家動武，則多被視為非法。

美國國會簡報未見「迫在眉睫」證據

美國政府 1 日向部分國會山莊幕僚簡報此次行動。與會人士透露，官員未提出明確證據證明伊朗正準備對美軍發動迫在眉睫的攻擊。

據了解，美國國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯、美軍參謀長聯席會議主席凱恩與中央情報局局長拉特克利夫，將於 3 月 3 日向眾議院議員及參議員說明情況。

在首輪襲擊後，川普於社群媒體發布 8 分鐘影片，聲稱伊朗持續發展可能威脅歐洲與駐外美軍的遠程飛彈。但《Politico》指出，美國情報機構此前評估，德黑蘭仍需數年時間才能取得此類武器。

川普隨後發布第二段影片，表示軍事行動將持續，美軍傷亡人數可能增加。然而，他至今未正式向全國發表談話，也未公開接受記者提問，與其競選期間「結束無止盡戰爭」的承諾形成鮮明對比。

英國《每日郵報》報導指出，自下令攻擊以來，川普一直留在佛州海湖莊園，並在當地接受媒體訪問與發表影片。就在空襲前數小時，他仍出席一場籌款晚宴。

情報與傷亡加劇質疑聲浪

根據美國中央司令部說法，此次打擊鎖定伊朗防空系統、無人機與飛彈發射場等「構成迫在眉睫威脅」的目標，但同樣未說明具體時間緊迫性。

赫格塞斯則在社群平台強調，「這場衝突不是由美國挑起的，但我們將終結它。」

知情人士透露，中央情報局曾花數週時間與部分伊朗官員接觸，相關情報成為鎖定打擊時間與地點的依據。該行動中，伊朗最高領袖哈米尼及多名高層官員遇襲身亡。

隨著三名美軍士兵在伊朗報復性打擊中喪生，國內質疑聲浪升高。參議院情報委員會副主席華納（Mark Warner）對《CNN》表示，他未看到任何顯示伊朗即將對美國發動攻擊的情報，並形容這是一場「選擇之戰」。

參議院軍事委員會成員布魯蒙索（Richard Blumenthal）則指出，儘管伊朗及其代理勢力對美軍基地構成風險，但現有防空與飛彈防禦系統足以應對，且伊朗並無能攻擊美國本土的飛彈能力。

美國軍備控制協會執行主任 Daryl Kimball 亦指出，伊朗仍需數月才能濃縮足夠製造核武的材料，且重建核設施需數年時間。

國際法爭議與「邱吉爾警告」

多國及國際組織譴責美以軍事行動，呼籲各方遵守國際法並恢復對話。

然而，《紐約時報》分析認為，國際法層面的壓力恐難影響川普的決策。川普曾公開表示，「我不需要國際法」，並稱何時適用國際法原則取決於他本人。

報導最後用「邱吉爾法則」對川普發出警告。邱吉爾（Winston Churchill）在成為英國首相之前，在回憶自己早年戰地記者經歷時指出：「永遠、永遠、永遠不要相信任何一場戰爭會順利而輕鬆。」