鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-02 13:00

中東局勢持續升溫，美伊雙方說法出現明顯分歧。針對伊朗聲稱以 4 枚彈道飛彈襲擊美軍「林肯號」航空母艦一事，美方第一時間予以否認，強調航母未遭擊中。

伊朗稱4飛彈襲擊美國「林肯號」！美軍駁斥「根本沒接近」。（圖：Shutterstock）

根據中國《央視》報導，當地時間週日（1 日），美國軍方表示，「林肯號」航空母艦未遭伊朗襲擊，伊方發射的飛彈「甚至沒有接近」該艦，且目前沒有任何美軍艦艇受損或人員傷亡的報告。

‌



稍早，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部發布 7 號公告稱，美國「林肯號」航空母艦遭到伊朗 4 枚彈道飛彈攻擊。

公告指出，伊朗武裝部隊對敵方軍事力量的強力打擊已進入新階段，陸地和海洋都將日益成為「侵略者的墳場」。

伊朗方面另有軍方消息人士透露，伊朗首次動用「法塔赫 - 2」高超音速巡航導彈襲擊美軍基地。

美國中央司令部同日指出，在對伊朗的軍事行動中，已有 3 名美軍官兵陣亡，另有 5 人重傷。

伊朗「真實承諾 -4」攻勢展開 以色列多城遇襲

伊朗官媒引述革命衛隊聲明稱，針對美國與以色列的「真實承諾 - 4」行動第七波與第八波大規模攻勢已同步展開。

以色列方面則通報，3 月 1 日多座城市拉響防空警報。根據《以色列時報》報導，耶路撒冷周邊城市貝特謝梅什遭飛彈襲擊，至少 8 人死亡、23 人受傷。

以色列第 12 電視台畫面顯示，多處房屋受損、車輛被炸毀並燃起大火。

以色列國防軍表示，本土守備司令部已派遣搜救與醫療隊伍進駐現場，並出動直升機後送傷者。軍方強調，預警系統當時按程序啟動並發出警報，襲擊細節仍在調查中。

阿拉伯聯合大公國通報大規模攔截 3 死 58 傷

除以色列外，阿拉伯聯合大公國國國防部也於 1 日發表聲明指出，自 2 月 28 日以來，伊朗對該國發動的飛彈與無人機攻擊已造成 3 人死亡、58 人受傷。

聲明指出，共監測到 165 枚射向阿聯的彈道飛彈，其中 152 枚被成功攔截，13 枚落入海中；另有 2 枚巡航飛彈亦遭攔截摧毀。同時追蹤到 541 架無人機，506 架被擊落，35 架落入境內並造成財產損失。

死者分別為巴基斯坦、尼泊爾與孟加拉國公民；傷者則涉及阿聯、埃及、衣索比亞、菲律賓、巴基斯坦與阿富汗等國人士。

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼表示，伊朗無意侵犯鄰國主權，但若美軍利用這些國家的基地對伊朗發動攻擊，伊方必將予以打擊。

他強調，相關軍事基地「屬於美國，而非所在國土地」。

此外，伊朗西部邊境近期亦遭多次飛彈襲擊，部分邊防司令部與營區受創，至少 22 名邊防人員殉職。